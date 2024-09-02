- Бывшая звезда Лейпцига, Симакан, сделка с Al-Nassr

Мохamed Симакан перешёл в «Аль-Наср». Ранее выступавший за «РБ Лейпциг», центральный защитник подписал контракт с командой Криштиану Роналду. «Аль-Наср» не раскрыл подробности во время своего вечернего объявления в понедельник. Ранее ходили слухи, что 24-летний Симакан подпишет четырёхлетний контракт, а «Лейпциг» получит трансферный сбор в размере 45 миллионов евро. В ответ «Лейпциг» приобрёл Люшарэля Гертруиду, игрока сборной Нидерландов из «Фейеноорда», чтобы заменить Симакана.

Уход Симакана в «Аль-Наср» является примечательной сделкой для Нидерландов, так как Гертруида, также игрок сборной Нидерландов, присоединяется к «Лейпцигу» из «Фейеноорда», чтобы заменить его.

Приобретение Гертруиды «Лейпцигом» гарантирует, что они сохранят сильное присутствие голландского таланта в своем составе после перехода Симакана в клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср».

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