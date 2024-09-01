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Бывшая звезда футбола Сол Бамба трагически скончалась в 39 лет.

Встретил смертельную опасность и в конце концов встретил свою смерть.

 and  Ksenia Johnson
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На протяженном промежутке времени Соль Бамба был и игроком, и тренером в Кардифф Сити.
На протяженном промежутке времени Соль Бамба был и игроком, и тренером в Кардифф Сити.

Бывшая звезда футбола Сол Бамба трагически скончалась в 39 лет.

Футбольный шок: Сол Бamba прощается в 39 лет. Бывший международный футболист Кот-д’Ивуара уходит из жизни раньше времени. Турецкий клуб Аданаспор, где он работал техническим директором, сообщает об этой трагедии. Другие клубы также выражают своё соболезнование.

Харизматичный защитник Сол Бamba потряс всех своей внезапной кончиной в возрасте 39 лет. Об этом объявил турецкий клуб второго дивизиона Аданаспор, в котором он работал в последнее время: Бamba заболел "перед матчем против Манисы ФК" и "к сожалению, скончался в местной университетской больнице". Причина смерти не указана.

В 2021 году Сол Бamba, который тогда был под контрактом с Кардифф Сити, был диагностирован с раком. Несмотря на химиотерапию, он был объявлен свободным от рака и продолжил свою активную карьеру до 2022 года в Мидлсбро ФК.

Кардифф Сити выразил своё шоковое состояние в Твиттере: "Сегодня вечером мы получили печальную новость о кончине нашего любимого Сол Бamba. Как игрок и тренер, Сол Бamba оставил неизгладимый след в нашем футбольном клубе. Он был героем, лидером раздевалки и настоящим джентльменом для всех нас. Наши мысли с его друзьями, семьёй и всеми, кто имел счастье знать и ценить Сол Бamba. Бamba провёл большую часть своей карьеры в Кардиффе. После своего времени в качестве центрального защитника он стал техническим тренером валлийской команды в 2023 году, а затем присоединился к Аданаспору в качестве тренера в июле этого года."

Родившийся во Франции, Бamba также носил футболки клубов УС Палаermo, Хиберниан ФК и Лестер Сити во время своей карьеры и был капитаном в Лидсе Юнайтед. В общей сложности он сыграл 239 матчей в двух высших английских лигах и 46 раз надевал футболку сборной Кот-д’Ивуара.

Другие клубы также вспоминали Бamba: "Лидс Юнайтед потрясён известием о кончине бывшего капитана Лидса Сол Бamba. Вечный покой, Сол, ты навсегда останешься в наших сердцах", - заявили в Лидсе Юнайтед. Турецкий клуб Трабзонспор написал: "С глубоким прискорбием мы узнали о кончине тренера Аданаспора Сол Бamba, который носил нашу футболку с 2012 по 2014 год. Да упокоит его душа, и мы выражаем свои соболезнования его семье и всем близким."

Футбол был важной частью карьеры Сол Бamba, так как он сыграл 239 матчей в двух высших английских лигах. Несмотря на уход из Лестер Сити, он продолжал влиять на турецкий футбол, работая техническим директором в Аданаспоре до своей кончины.

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