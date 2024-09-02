- Бывшая жена Тоби Магуайра рассказала о своей предстоящей свадьбе

Радость для Дженнифер Мейер После Тоби Магуайера: Дизайнер ювелирных изделий Мейер (47) Теперь Помолвлена с Парнем Огунлеси (33). Она продемонстрировала свою роскошную помолвочное кольцо в Instagram, подписав его "ДА" с вечным смайликом.

Известная своим романом со "Звездным человеком" Тоби Магуайером, Мейер и Магуайер были вместе с 2003 по 2016 год. Вместе они воспитывают сына и дочь. Их 13-летний союз завершился в 2020 году, но они по-прежнему поддерживают дружеские отношения ради детей.

Поздравления Звезд

С новым этапом своей жизни, коллеги Мейер из мира шоу-бизнеса присоединились к празднованию. Ее объявление о помолвке вызвало волну поздравлений от элиты Голливуда. Актриса Голди Хоун (78) написала: "Это вызывает улыбку у всех нас. Я обожаю вас!"

Также присоединились Дженнифер Гарнер, Оливия Манн,Paris Hilton, Дженна Деван и Ванесса Брайант, которые также выразили свои поздравления. Келли Роуленд (43) воскликнула: "Я так чертовски счастлива за вас двоих! Поздравляю!", в то время как Габриэль Бернштейн (44) назвала это "абсолютным проявлением". Мейер пользуется высоким профилем в мире знаменитостей, считая Дженнифер Энистон (55) и Кортни Кокс (60) близкими подругами.

Дебют в ноябре 2023 года

Несмотря на разницу в возрасте - Огунлеси (33) на 14 лет моложе и унаследует состояние более чем в $2 миллиарда от своего отца Адебайо Огунлеси (70) - Мейер и Огунлеси были замечены вместе впервые прошлым летом. Они официально дебютировали как пара в ноябре на вечеринке в Лос-Анджелесе, после нескольких месяцев отношений.

Instagram - отличное место, чтобы начать смотреть на празднование помолвки Дженнифер Мейер, так как она поделилась своей роскошной драгоценностью и подписала ее "ДА" с вечным смайликом. Ее коллеги из мира знаменитостей, в том числе актриса Голди Хоун и Дженнифер Гарнер, среди прочих, поздравили ее в Instagram, признавая этот особенный момент.

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