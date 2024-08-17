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ОбществоНовостиЯ не собираюсь.

Бывшая жена переезжает к Оливеру Пошеру и детям.

Нежданно, приходит в голову.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

Бывшая жена переезжает к Оливеру Пошеру и детям.

Бывшие парень и девушка, но Оливер Похер и Санди Мейер-Вёльден снова живут под одной крышей. В своем совместном подкасте 41-летняя Санди сообщает, что переезжает в Кёльн с детьми. Это решение было принято на "большом семейном собрании".

Комедиант Оливер Похер и его бывшая жена Санди Мейер-Вёльден, похоже, снова живут вместе в Кёльне, как они объявили в последнем эпизоде своего подкаста "Похеры! Обновленные". Мейер-Вёльден рассказала: "Мы официально вернулись в Германию. После значительного семейного собрания, на котором присутствовал Оли, мы решили переехать обратно в Кёльн".

Адресуясь к Похеру, Мейер-Вёльден спросила: "Кто бы мог подумать, что ты уговоришь меня вернуться в Кёльн?" Два года назад они были вместе с 2009 по 2013 год и имеют дочь и двойняшек-сыновей. Сейчас они остаются дружелюбными бывшими и сотрудничают в проектах.

У обоих Мейер-Вёльден и Похера есть дети от предыдущих браков. Их дети - девочка и два мальчика - переедут из Майами в Кёльн этим летом. В настоящее время младшие дети Мейер-Вёльден останутся в США.

По словам Мейер-Вёльден, она и ее дети будут жить с Похером. "Да, это текущий план, потому что сразу найти новое место довольно сложно", - объяснил Похер. "К счастью, дом достаточно большой".

Мейер-Вёльден, сообщая Похеру о решении, сказала: "Я не сразу перееду в новое место, так что я побуду у тебя ненадолго". Похер, принимая ситуацию, ответил: "Я не возражаю против временного проживания вместе, это облегчит переход для всех".

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