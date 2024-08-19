- Бывшая жена Беккера вступает в брак.

Борис Беккер, 56 лет, якобы собирается жениться на Лилиан де Карвалью Монтейро, 33 лет, согласно газете Bild, с церемонией, запланированной наlater this year. Однако, похоже, бывшая партнерша Беккера заняла его место у алтаря первой. Бывшая модель Playboy Хейди Нуньес Гомес, 44 года, которая была связана с Беккером еще в 2001 году, уже сказала "да". Это видно из ее профиля в Instagram.

Волшебные моменты свадьбы в Instagram

В Instagram Нуньес Гомес делится своей радостью от свадьбы через захватывающие фотографии. Для нее это третья свадьба. Ее муж - баскетболист Кристиан Хавиер Кесада, 24 года. Между ними большая разница в возрасте.

В Instagram она пишет: "С правильным человеком ты всегда захочешь всего... Я люблю тебя, я так тебя люблю". В сопровождении поста есть красивые снимки их прекрасных торжеств в ее родной стране, Доминиканской Республике.

Нуньес Гомес ранее была замужем за мюнхенским юристом в течение четырех лет в своем первом браке. В декабре 2008 года она вышла замуж за бывшего баскетболиста Малика Арренделла, 51 год. Их сын Луис родился в 2009 году. Пара рассталась в 2016 году после более чем семи лет брака.

В настоящее время, согласно газете Bild, Беккер якобы готовится к свадьбе осенью. Церемония якобы состоится в Портофино на Итальянской Ривьере. Это также будет третьей свадьбой Беккера.

После того, как о предполагаемых планах Беккера жениться на Лилиан де Карвалью Монтейро стало известно, оказалось, что Хейди Нуньес Гомес, которая ранее была связана с Беккером, уже вышла замуж. Согласно ее постам в Instagram, она обменялась клятвами с баскетболистом Кристианом Хавиером Кесадой.

Между тем, партнер Беккера, Лилиан де Карвалью Монтейро, ждет, чтобы выйти замуж за него позже в этом году, как сообщается в газете Bild.

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