Быть первым чернокожим футболистом для Англии было важной и значимой вехой, по словам Вива Андерсона.

Мороз, столь прочный, как бетон, в некоторых областях поля, побудил игроков Англии надеть бутсы на резиновой подошве вместо металлических шипов во время некоторых частей матча. Несмотря на ужасные условия, матч прошел по плану, и после 90 минут посредственного футбола Англия победила Чехословакию со счетом 1-0 на стадионе Уэмбли.

Однако то, что действительно имело значение, было в том, что Андерсон стал первым чернокожим игроком, представляющим национальную команду Англии, достижение, которое он ценит более четырех десятилетий спустя.

"Это было большим делом в то время", - говорит Андерсон CNN Спорт. "Я очень благодарен и счастлив быть первым; быть первым в чем-либо - это замечательное достижение, я считаю".

В преддверии своего дебюта на Уэмбли репортеры уже интервьюировали его родителей, учителей и детских тренеров, с нетерпением ожидая исторического появления Андерсона в составе Англии.

Хотя чернокожие игроки ранее представляли Англию на юниорском уровне, Андерсон, родители которого эмигрировали из Ямайки в рамках поколения Виндрус, стал первым, кто появился в составе сборной. Он даже получил телеграммы от королевы Елизаветы II и Элтона Джона, чтобы отметить его достижение.

Однако для молодого игрока, стоящего на пороге получения своей первой из 30 нашивок за сборную Англии, было важно игнорировать шумиху вокруг своего исторического дебюта.

"Вы переходите в режим футбола - то, что вы делали каждую субботу после полудня", - вспоминает Андерсон. "Я сосредоточился на первом головной балле, первом подкате, первом пасе и убедился, что выполнил их все идеально, ничего не упустив".

Недавно Андерсон решил продать коллекцию сувениров из своей карьеры - медали, трофеи, нашивки за сборную Англии и футболку, которую он носил на своем международном дебюте в 1978 году. Сначала он надеялся, что продажа футболки поможет поддержать его семью - "мой сын выходит замуж в следующем году, и это был хороший повод, чтобы выставить ее на аукцион", - говорит Андерсон, но затем они обнаружили другие сувениры, спрятанные в гараже.

"Мы рылись в гараже и нашли целую кучу вещей, которые собирали пыль в течение примерно 40 лет", - говорит он.

Футболка, доступная на аукционе в прошлом году через аукционный дом Грэма Будда, не достигла своей резервной цены около 40 000 долларов США (30 000 фунтов стерлингов), но вся коллекция была продана за молоток около 180 000 долларов США (135 335 фунтов стерлингов).

Эта коллекция служит свидетельством блистательной карьеры Андерсона, в ходе которой он выиграл два подряд титула Кубка Европы, а также Первый дивизион - старую название высшего дивизиона английской футбольной лиги - с Ноттингем Форест и Кубок Англии и Кубок футбольной лиги с Манчестер Юнайтед и Арсеналом.

Но не все его воспоминания приятные. Расистские оскорбления омрачали его футбольную карьеру, с инцидентами tanto в стадионах, как и на тренировочных полях по всей Англии в 1970-х и 80-х годах.

В одном случае ему бросали фрукты - яблоки, груши и бананы - когда он разминался. В другом случае в него бросили стеклянную бутылку.

Брайан Клоп, покойный менеджер Фореста, побуждал его продолжать, несмотря на дискриминацию, даже заставлял смеяться над ней. "Вернись туда и принеси мне два яблока и банан", - сказал он ему. "Это было смешно в то время, и все посмеялись, но позже он взял меня в сторону и сказал: "Слушай, если ты позволишь людям диктовать тебе в этом стадионе, как сегодня, ты должен сесть как можно скорее, ты мне не нужен", - вспоминает Андерсон.

Андерсон не был единственным игроком, на которого нападали. Расизм был повсеместным на английских футбольных трибунах в 1970-х и 80-х годах, когда игроки, такие как Клайд Бест, Лори Кэнгем, Брендон Батсон и Сирил Регис, процветали в Первом дивизионе.

"Для меня худшим было получить пулю по почте после получения моей первой нашивки за сборную Англии, где говорилось: "Если ты ступишь на нашу траву Уэмбли, ты получишь одну из этих в колени", - сказал Регис, нападающий, который играл за Вест Бромвич и Ковентри, CNN Спорт в 2017 году. "Но со временем вы учитесь превращать отрицательное в положительное. Вы говорите: "Хорошо, ты не остановишь меня от достижения моей мечты. Я превращу это в мотивацию и выйду туда и докажу, что ты не прав, просто сделаю все, что смогу".

Андерсон развил подобное отношение, всегда стремясь построить успешную карьеру, несмотря на враждебность, с которой он столкнулся со стороны зрителей.

"Это одна из тех вещей, с которыми чернокожие игроки должны были мириться, если они хотели карьеру", - говорит он. "Помните, я хотел быть футболистом, и я был готов сделать все, чтобы достичь этой цели".

С раннего детства я всегда любил пинать футбольный мяч. Будь то на школьном дворе или дома с моими племянниками и племянницами, я всегда находил себя, играющим в футбол. Моей конечной целью было стать профессиональным футболистом, несмотря на трудности. Достижение этой мечты было поистине поразительным для меня.

Ловкий и настойчивый защитник, я был одним из ведущих защитников своего поколения, известный своей скоростью, силой и мастерством отбирать мяч у соперников. Мои длинные ноги и инстинктивные навыки отбора мяча принесли мне прозвище "Паук". Я быстро стал регулярным игроком в английском футболе перед своей отставкой в 1995 году.

Я считаю, что футбол все еще имеет долгий путь к тому, чтобы обращаться с вопросами разнообразия и продвигать толерантность. Расизм проявляется на трибунах и в социальных сетях, а дефицит черных менеджеров на высших уровнях английского футбола остается озабочивающей проблемой.

Я вспоминаю заголовок газеты, возвещавший начало новой эры для черных менеджеров, когда моего друга, Кита Александра, назначили в Линкольн в 1993 году. Однако, несмотря на то, что Премьер-лига Англии может похвастаться разнообразным составом глобального таланта, с 68 различными национальностями на поле в прошлом сезоне, ситуация остается тревожной.

Похоже, существует нерешенный разрыв в переходе от игры к тренировкам и, в конечном итоге, к руководящим ролям на более высоком уровне игры. Я в замешательстве относительно решения этой проблемы.

Отчет Сзимански 2023 года, комиссионный Черным футболистами партнерства (ЧФП), показал, что только 14% тренеров с высшими тренерскими квалификациями в Англии были черными, в то время как только 4,4% руководящих позиций во всех четырех высших лигах Англии занимали черные individuals.

Английская футбольная ассоциация признала свои усилия по увеличению разнообразия в тренерском составе, но подчеркнула, что не отвечает за процесс найма в профессиональных клубах. Они подчеркнули, что для настоящего включения футбола необходимы совместные усилия со стороны всех сторон.

Генеральный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс пообещал поддержать существующие программы включения тренеров и работать над созданием дополнительных возможностей для individuals из различных этнических backgrounds.

Мое имя часто ассоциируется с другими пионерскими черными футболистами, которые предшествовали и последовали за мной. Одним из таких individuals был бывший нападающий Плимут Аргайл Джек Лесли, которого выбрали для代表 Англии в 1925 году, но в конечном итоге лишили возможности играть на международном уровне из-за своей расы.

Бывший председатель FA Грег Кларк описал историю Лесли как "разбивающую сердце", подчеркивая громадные шаги, которые футбол сделал с тех пор.

Мне 68, и я действительно тронут тем фактом, что я заложил основу для нового поколения черных игроков, выступающих за английскую национальную команду. Хотя мой дебют, по моим словам, "не exactly был триумфом" на "ужасном поле", это остается моментом огромной гордости для меня.

"Это занимает одно из первых мест", - вспоминаю я. "Представлять свою страну - надевать форму и выходить перед 100 000 зрителей ... Это захватывающее чувство".

Несмотря на сложные условия во время матча, игроки Англии продемонстрировали свой футбольный талант, в конечном итоге одержав победу. После своего исторического дебюта в сборной Англии Андерсон сосредоточился на своей игре, идеально выполняя каждый ход.

Десятилетия спустя, джерси Андерсона с его дебюта в сборной в 1978 году было выставлено на аукцион, что символизировало успех его блистательной футбольной карьеры.

Читайте также: