- "Быстрое профессиональное продвижение": Гржич считает, что времени на размышления недостаточно

Молодой звезда гандбола Марко Гржич из "ТХСВ Айзенах" все еще пытается осмыслить свой стремительный взлет. "Это похоже на вихрь, абсолютно сумасшедшее. Все происходит так быстро, что я едва успеваю осознать происходящее", - сказал 20-летний игрок в интервью "Фрайес Ворт".

Его путь начался со стажировки в Sparkasse, перешел к игре за Айзенах в Бундеслиге и достиг пика в неожиданном вызове в национальную команду в мае. "У меня почти нет времени думать", - сказал игрок задней линии. С тех пор, как он вернулся с летних Олимпийских игр в Париже, он также завоевал серебряную олимпийскую медаль на родине.

Его цель на сезон: сохранить место в лиге

Через две недели "Новичок года" снова будет в деле. В прошлом сезоне дебютная команда Айзенах изначально считалась первой, кто вылетит, но они закрепились в лиге благодаря достойному сезону. На этот раз их цель - выжить в Бундеслиге.

"Нам нужно оставаться на земле. Я верю, что мы будем в гуще борьбы за выживание", - сказал Гржич. ТХСВ начнет сезон 7 сентября домашней игрой против берлинских "Фючсе", что будет большим вызовом. "Фючсе" заняли второе место в прошлом сезоне и создали проблемы чемпиону SC Magdeburg.

Шесть секунд против Франции

По словам Гржича, лига стала только сильнее. "Мы не можем недооценивать новых команд Битигхайм и Потсдам", - сказал игрок национальной сборной 12 раз. Гржич должен найти дополнительную мотивацию в своем самом памятном олимпийском опыте. "Это длилось всего шесть секунд", - сказал он. С шестью секундами до конца матча против Франции хозяева вели в счете. "Я не особо обращал внимание. Вдруг мы вернули мяч, забили гол - и вокруг меня все стали кричать", - сказал Гржич. Германия в итоге выиграла полуфинал в овертайме.

Гржич признал, что другие команды в лиге, такие как Битигхайм и Потсдам, не могут быть недооценены из-за своей силы. Несмотря на стремительный взлет в своей карьере, Марко Гржич остается сосредоточенным на сохранении места ТХСВ Айзенах в лиге, рассматривая это как серьезный вызов.

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