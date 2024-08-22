Быстрое хирургическое вмешательство может навсегда изменить цвет глаз, но специалисты предупреждают о возможных опасностях.

Многоцветные линзы были неплохи, но как только он начал изучать альтернативные возможности, то столкнулся с таким видом операции, который мог бы навсегда осветлить цвет его глаз.

Несколько лет назад, когда он поделился этой новостью со своей семьей, они были шокированы. "Они предупредили меня, что это слишком рискованно, так как у тебя только одна пара глаз", - сказал Титус.

Цветные контактные линзы, которые закрывают цветную часть глаза окрашенной линзой, используются для эстетических целей с 1940-х годов - даже ходят слухи, что близорукая Мэрилин Монро могла их носить, но операция по постоянному изменению цвета глаз - это более новое веяние. Это было популярно в некоторых частях Европы в течение последнего десятилетия, но получило распространение в США в последние годы после того, как люди поделились своими потрясающими цветовыми трансформациями на платформах социальных сетей, таких как TikTok и Instagram.

Процедуры, подобные имплантатам радужной оболочки, были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для людей, у которых отсутствует часть или вся радужная оболочка, но ни одна из них не одобрена для косметических целей. В январе Американская академия офтальмологии предупредила о потенциальных рисках потери зрения и осложнений с двумя процедурами изменения цвета глаз: имплантатами радужной оболочки и той, которую прошел Титус, называемой кератопигментацией.

Однако Титус, глядя на свои теперь светло-голубые глаза в зеркале, выражает благодарность за операцию.

"Мне нравится результат. Каждое утро, когда я просыпаюсь, это намного легче для меня", - сказал он.

Цвет глаз человека определяется радужной оболочкой, цветным кольцом, которое видно через прозрачную роговицу. При кератопигментации хирург создает пространство в роговице с помощью иглы или лазера, а затем вводит пигмент в роговицу, чтобы скрыть исходный цвет радужной оболочки. Процедура необратима, но цвет можно отрегулировать, если пациенту нужен другой оттенок. Некоторые врачи советуют, что цвет может со временем поблекнуть, и может потребоваться коррекция.

Хирург Титуса, доктор Александр Мовшов, разработал хирургический инструмент, который создает крошечный канал в роговице для введения.

Процедура похожа на татуировку глаза, но в отличие от художника, делающего несколько каналов в коже для введения пигмента, эта процедура требует всего одного или двух крошечных отверстий.

Пигмент может вытечь при татуировке, но не при этой процедуре, согласно Мовшову, так как он запечатывает каналы.

"Оно находится в изолированном пространстве", - сказал он.

Процедура может стоить около 12 000 долларов, так как это косметическая процедура и не покрывается страховкой.

'Больше похоже на искусство'

Мовшов, чья нью-йоркская клиника также предоставляет обычные офтальмологические процедуры, такие как ЛАЗИК, операции по удалению катаракты и ремонт сетчатки, признает, что у него были первоначальные сомнения в безопасности этих процедур.

Около десяти лет назад, когда французский друг рассказал ему о хирургическом подходе, он был скептичен.

"Я сказал: 'Нет, это невозможно, ты не можешь этого сделать'", - сказал Мовшов.

В то время единственными постоянными вариантами изменения цвета глаз были имплантаты искусственной радужной оболочки поверх оригинала или использование лазера для разрушения пигментных клеток в радужной оболочке, чтобы осветлить ее цвет.

Любая операция несет риск инфекции, но эти процедуры также могут привести к повреждению роговицы и потенциальной потере зрения, согласно Американской академии офтальмологии.

"Обе эти процедуры были для меня однозначным 'нет'", - сказал Мовшов.

Когда он узнал о кератопигментации, он захотел изучить это глубже. Мовшов отправился во Францию, чтобы наблюдать несколько операций, и нашел процедуру интересной, так как она соответствовала его фотографическим и художественным интересам.

"Я также фотограф, и часть этого - это, в сущности, искусство", - сказал он.

Рева Строут со своим новым цветом глаз. ## Выбор стать особенным

В январе, когда Американская академия офтальмологии выступила с предупреждением против косметических процедур изменения цвета глаз, доктор Эшли Брисетт сказала, что их опасения включали утечку красителя, аллергические реакции на краситель и потенциальный риск инфекции. Другие опасения включают световую чувствительность и повреждение роговицы, которое может привести к помутнению или потере зрения.

"Все, что связано с глазами, мы должны быть крайне осторожными, и мы хотим, чтобы люди знали всю информацию, чтобы они могли принять решение, которое правильно для них", - сказала Брисетт, официальный представитель организации и ассистент-профессор офтальмологии в Медицинском центре Вейл Корнелл и Нью-Йоркской пресвитерианской больнице. "В конечном счете, это было просто для того, чтобы обрисовать риски, связанные с этими косметическими процедурами".

Малое исследование 2023 года во Франции обнаружило, что большинство участников сообщили о боли и сухости глаз после операции, а также о бликах и покалывании. Однако симптомы прошли в течение двух дней у большинства людей. Несколько человек сообщили о продолжительной боли и покалывании, но большинство были очень довольны процедурой.

Мовшов утверждает, что он так же тщателен с кератопигментацией, как и с любой другой операцией, особое внимание уделяя минимизации риска инфекции. У пациентов не было серьезных осложнений, связанных с процедурой.

"Возможность общей инфекции минимальна из-за отсутствия контакта с воздухом, и она проводится в стерильных условиях, так как это хирургическая процедура", - сказал он.

Он использует медицинский пигмент, настраивая его для каждого пациента на основе подробных консультаций.

Консультации увлекательны, сказал он, так как он узнает, что мотивирует людей с здоровыми глазами на операцию.

Некоторые люди выражают чувство несоответствия своему естественному цвету глаз и хотят изменить его. Примерно 5-10% из них считают, что те, у кого зеленые или голубые глаза, имеют преимущество в бизнесе, творчестве или даже в удаче. Другие ищут косметическую трансформацию, чтобы выделиться.

Статистически, только около 15-18% населения мира наделены голубыми или зелеными глазами.

'Я чувствую себя собой'

С тех пор, как ей было 13 лет, Рева Строут мечтала изменить свои темно-коричневые глаза и обрести новый образ. В 49 лет, будучи ветераном ВМС, она отправилась в путешествие, чтобы изменить свой цвет, испробовав разные контактные линзы, в том числе и захватывающую фиолетовую пару, но устала от всего этого хлопотного процесса.

После консультации со специалистами в офисе Мовшовича о безопасности и эффективности процедуры, Строут, проживающая в Атланте, отправилась в Нью-Йорк.

"Люди думали, что я сошла с ума. Они восклицали: 'О боже, зачем ты это делаешь? Ты ослепишь себя!'" - вспоминает Строут. "Другие проявляли гораздо больше беспокойства, чем я".

Процедура по осветлению ее коричневых глаз заняла всего 27 минут.

"Я не почувствовала боли. Это было абсолютно безболезненно", - отмечает Строут.

После процедуры она принимала антибиотики для предотвращения инфекций и носила солнцезащитные очки в течение нескольких дней, но затем ее внимание переключилось, пока она не увидела себя в зеркале. Ее удовлетворение не изменилось даже после того, как она вернулась для корректировки цвета, чтобы добиться более естественного вида. "Я очень довольна своим цветом сейчас".

Титус наслаждается своим опытом, несмотря на то, что столкнулся с вопросом о законности изменения цвета глаз в офисе водительских прав. "Но помимо этого, я доволен результатом и не столкнулся ни с какими осложнениями".

"Теперь, с моим новым цветом, я просто чувствую себя собой".

После предупреждения Американской академии офтальмологии Титус остался благодарным за свою операцию, сказав: "Я люблю результат. Каждое утро, когда я просыпаюсь, это намного проще для меня".

Кроме того, опыт Титуса заставил его поверить, что процедура имела положительное влияние на его здоровье, когда он сказал: "С моим новым цветом я просто чувствую себя собой".

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