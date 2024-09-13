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Быстро развивающиеся лесные пожары представляют значительную угрозу в окрестностях Лос-Анджелеса.

Большие площади, примерно десятитысячного размера

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Бનું огонь свирепствует на иссушенную растительность под Лагой Элсинор
Бનું огонь свирепствует на иссушенную растительность под Лагой Элсинор

Быстро развивающиеся лесные пожары представляют значительную угрозу в окрестностях Лос-Анджелеса.

В окрестностях Лос-Анджелеса разгорается лесной пожар, который быстро распространяется и причиняет значительный ущерб. Как сообщили в среду калифорнийские власти, пожар "Мост" начался в воскресенье в горах к северу от Лос-Анджелеса и уничтожил множество домов в Райтвуде и на горе Бальди, а также горнолыжный курорт. По меньшей мере 33 дома и несколько загородных домов превратились в пепел. Введено обязательное эвакуирование.

Жительница Райтвуда Дженни Аланиз поделилась своей историей с KTLA, сказав: "Мы живем в каньоне. Пожар приближался к нам, и мы не смогли спасти ничего. Я смогла только спасти собак. Наш дом сгорит". В Райтвуде были видны обгоревшие останки домов и автомобилей.

Пожар начался в Национальном лесу Анджелос к северу от Лос-Анджелеса в воскресенье днем и к вторнику охватил площадь 1600 гектаров. К среде днем он уже уничтожил 49 000 гектаров. Пламя пожирало густую растительность и распространялось на сообщество Райтвуд в округе Сан-Бернардино и горнолыжный курорт "Мountain High".

По словам официальных лиц, горнолыжный курорт пострадал незначительно, так как "все основные подъемники и здания остались с минимальными или без повреждений".

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сообщил, что в отдаленной области возле горы Бальди трое людей, в том числе один из его заместителей, оказались отрезанными огнем. Операция по спасению осложняется плотным дымом и заблокированными дорогами.

Пожар "Аэропорт" продолжает распространяться к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Пожарные сообщили, что огонь уже охватил более 8900 гектаров земли и причинил ущерб некоторым объектам. Семь человек получили ранения.

Пожар начался в понедельник и неумолимо продвигается через каньоны и горы, в том числе на вершину Сантьяго, где расположены многочисленные башни связи. К счастью, башни остались относительно нетронутыми. Несколько горных курортных мест были эвакуированы, а дороги закрыты.

Полиция округа Сан-Бернардино задержала подозреваемого в поджоге. Пожары усугубляются длительной жарой и последующей засухой в Южной Калифорнии. В среду жара начала спадать.

Пожарные crews работают не покладая рук, чтобы справиться с лесным пожаром, используя свои навыки и оборудование для борьбы с распространяющимся пламенем. Несмотря на их усилия, неумолимая жара и сухие условия делают задачу крайне сложной.

В связи с масштабами пожара и опасными условиями на место были направлены дополнительные ресурсы пожарных, чтобы усилить efforts по борьбе с огнем.

На этих командных можно фактически не-countski.

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