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ОбществоНовостиПоп-музыка

Быстро распродано за один день, долгожданный тур-восстановление Oasis.

Выпущен предупреждение о подделках

 and  Ann Bradley
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Летом Oasis отправляются в тур по Великобритании и Ирландии. Ходят слухи о возможном глобальном...
Летом Oasis отправляются в тур по Великобритании и Ирландии. Ходят слухи о возможном глобальном туре.

Быстро распродано за один день, долгожданный тур-восстановление Oasis.

Объявление о воссоединении братьев Галлахеров для серии концертов после лет rivalry вызвало энтузиазм среди поклонников Oasis. За несколько дней все 15 выступлений были раскуплены. К сожалению, фанатам теперь советуют быть осторожными с мошенниками.

Концерты воссоединения легендарной британской поп-группы Oasis в UK и Ирландии уже распроданы. После дня сумасшедшего спроса на билеты, сбоев на онлайн-платформах и длинных очередей, все билеты на 15 запланированных событий были официально распроданы к субботнему вечеру, как сообщили в социальных сетях. Опять же, группа предупредила фанатов о продаже дублированных и недействительных билетов на вторичном рынке.

Для многих поклонников Oasis день закончился в предвкушении перед компьютерами и смартфонами. ТENS тысяч из них потратили часы в очереди онлайн, прежде чем получить шанс на покупку билетов. Иногда продажные платформы давали сбои или становились недоступными, и несколько фанатов выразили недовольство в социальных сетях тем, что цены взлетели более чем вдвое из-за высокого спроса, и что они были неожиданно выброшены из очереди после долгого ожидания.

"Сегодня будет день, когда я не получу билетов", - прокомментировал один пользователь, цитируя популярную песню Oasis "Wonderwall". Другой пользователь пошутил: "Конечно, передо мной в очереди на билеты Oasis полмиллиона человек, я очень оптимистичен!" Другие шутили, что группа распалась снова, пока они стояли в очереди.

После 15-летнего перерыва Лайам (51) и Noel Gallagher (57) объявили во вторник, что они снова выступят вместе на летнем туре 2023 года. "Ожидание закончилось", - объявили они. Интерес к группе резко вырос, и поток Oasis в Германии утроился в течение дня после объявления, согласно GfK Entertainment.

Oasis признана одной из самых успешных групп в истории британской музыки, с хитами, такими как "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" и "Supersonic", которые стали символом 1990-х годов. Они получили признание в 1994 году с дебютным альбомом "Definitely Maybe", который они later переиздали к его 30-летию, включив бонус-треки и альтернативные версии песен.

В лету 2009 года группа распалась из-за ожесточенной ссоры между Noel и его младшим братом Лайамом, который был вокалистом. Noel объявил, что больше не может работать с Лайамом, и братья продолжили сольные карьеры, участвуя в публичной вражде в течение многих лет.

Теперь Галахеры планируют примириться и выступить вместе в туре из 15 концертов в UK и двух концертах в Ирландии, начиная с Кардиффа, Уэльс, 4 и 5 июля, за которыми последуют пять концертов в родном городе группы Манчестере и пять концертов в лондонском стадионе Уэмбли, три концерта в Эдинбурге и финальный концерт в Дублине.

По данным BBC, всего 1,4 миллиона билетов были доступны для 17 открытых мероприятий. Билеты на тур воссоединения начинались от 86,50 евро для сидячих мест, а стоячие билеты стоили минимум 175 евро. Группа предупредила об незаконной продаже концертных билетов по завышенным ценам. Несколько сайтов предлагали билеты по нескольку раз выше оригинальной цены, даже до тысяч евро.

Неясно, получат ли разочарованные фанаты Oasis шанс увидеть группу живьем. Sky News сообщает, что основная продажная платформа показала сообщение после официального объявления о распродаже: "Нет билетов Oasis в настоящее время доступны. Пожалуйста, продолжайте проверять, так как дополнительные билеты могут быть выпущены". Неясно, относится ли это к билетам на перепродажу или к новой партии билетов. Теории продолжают циркулировать о возможном мировом туре, включая США.

Концерты воссоединения легендарной поп-группы Oasis вызвали беспрецедентный спрос, и все билеты на тур по UK и Ирландии были раскуплены в течение нескольких дней. Фанатам теперь советуют быть осторожными с мошенниками, пытающимися продать дублированные или недействительные билеты на вторичном рынке.

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