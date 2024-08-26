- Было обнаружено беспрецедентное количество небесных тел.

Возвращается любимый сериал детективов «Только убийства в здании» на Disney+ 27 августа. Сейчас в своем четвертом сезоне, шоу продолжает удерживать внимание tanto зрителей, как и критиков, идеально сочетая захватывающие детективные загадки с очаровательными персонажами и хохотушками. В третий раз сериал возглавляют звёзды Стив Мартин (79), Мартин Шорт (74) и Селена Гомес (32).

Предсказуемые события в четвертом сезоне

Зрители уже знакомы с новым убийством, которое открывает четвертый сезон «Только убийств в здании», так как оно было намекнуто в конце предыдущего сезона: каскадер Чарльза (Мартина) и его друг Сэзз Патаки (Джейн Линч, 64) был смертельно ранен в своей квартире. Из-за одежды Чарльза, найденной на месте преступления, подозрение сразу падает на него.

Между тем, крупная голливудская студия хочет превратить подкаст «Только убийств» в кинофильм. Мейбл (Гomez), Оливер (Шорт) и Чарльз отправляются в Голливуд, где встречают троих центральных звёзд проекта: Еву Лонгорию (49), Евгена Леви (77) и Заха Гэлифьянкиса (54). Чтобы запечатлеть их эксцентричность, эти киноиконы следуют за Мейбл, Чарльзом и Оливером обратно в Нью-Йорк. Однако, погружаясь в расследование убийства, они сами попадают в целую серию комических ловушек.

Множество именитых звёзд

Ранее сезоны «Только убийств в здании» гордились участием известных актёров, таких как Мэрил Стрип (75) и Пол Радд (55). Однако, в четвертом сезоне нас ждёт ещё более впечатляющий состав гостевых звёзд и повторяющихся персонажей.

Помимо возвращения актрисы Стрип, которая вновь предстаёт в роли Лореты Дёркин, в этом сезоне к актёрскому составу присоединяются Лонгория («Отчаянные домохозяйки»), Леви («Шиттс Крик») и Гэлифьянкис («Механик»). Мелисса Маккарти («Подруги невесты», 53) присоединяется к актёрскому составу в роли сестры Чарльза, о чём она намекала в трейлере сезона. Мolly Шеннон («Субботним вечером в прямом эфире», 59) и Кумаил Нанджаiani («Большая болезнь», 46) также присоединяются к актёрскому составу в нераскрытых ролях. Кроме того, Да’Вин Джой Рэндольф («Держатели», 38) возвращается, чтобы вновь исполнить роль детектива Донны Уильямс.

Почему стоит смотреть «Только убийства в здании» в четвертом сезоне

Критики хвалят «Только убийства в здании» как выдающийся сериал, который получил 21 номинацию на премию «Эмми» в этом году, в том числе награды для тройки главных актёров в категориях «Лучший актёр/актриса в комедийном сериале», а также шанс на победу в категории «Лучший комедийный сериал». В четвёртом сезоне шоу предлагает новую обстановку, так как большая часть нового сезона происходит в Голливуде. Это позволяет со-творцу и ветерану шоу-бизнеса Стиву Мартину высмеивать киноиндустрию и её sometimes pretentious denizens.

Несмотря на новые декорации, шоу остаётся верным своим корням. Оно вновь насмешливо пародирует жанр криминальной документалистики, одновременно предлагая захватывающую детективную интригу с неожиданными поворотами, обещающую отличный криминальный триллер.

Наконец, главные герои также сталкиваются с различными личными эмоциональными испытаниями и ссорятся друг с другом, обеспечивая зрителю привычную дозу юмора и развлечений.

Ждём с нетерпением возвращения «Только убийств в здании» на Disney+ 27 августа, так как он возвращается со своим четвертым сезоном. Сериал, известный своими захватывающими детективными загадками, очаровательными персонажами и хохотушками, продолжает удерживать внимание tanto зрителей, как и критиков.

В четвертом сезоне основное внимание уделяется новому убийству, связанному со смертельным выстрелом каскадера Чарльза и его друга Сэзза Патаки в его квартире. Чарльз становится главным подозреваемым из-за улик, найденных на месте преступления.

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