В тринадцатый день мы обнаружили себя погруженными в营地丛林. - Было ли чрезмерное доверие к Торстену в отношении наследственного уважения к короне?

В последнем эпизоде "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!" (смотрите прямо сейчас на RTL+, выходит в эфир завтра на RTL) произошло настоящее потрясение для выживших участников джунглей. Этот сюрприз был связан с уходом настоящей легенды джунглей, которая не смогла сдержать слез к концу эпизода. Она была уверена, что дойдет до финала на протяжении всего эпизода.

Торстен Легат была уверена в финале

Давайте вернемся к началу нового эпизода джунглей: Торстен Легат (55) возвращается в лагерь с хорошими новостями - восемь из девяти звезд. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: "Я не могу сказать другое". Это тактика, чтобы посеять сомнения и недовольство среди конкурентов джунглей. "Я создала немного неопределенности, потому что хотела. Я хотела дать им всем толчок", - объясняет она. Стало ясно, что эта легенда джунглей наконец-то набрала скорость и имеет в виду своего главного соперника, Эрика Штехфеста (35), несмотря на "глубокую любовь в своем сердце". Она оправдывается как стратег: "Такова я".

Жители лагеря соглашаются на 13-й день, что "кто-то должен уйти сегодня". Но перед началом дуэли Кадер Лот (51) желает мирного сосуществования в лагере: "Если кто-то должен уйти сегодня, давайте проведем эти последние часы мирно".

Кадер и Данни Бюхнер (46) вносят свой вклад в гармонию вокруг костра, успешно найдя сокровище. Они вместе выполняют задание на велосипеде, отвечая на вопросы, чтобы наполнить ведро воды на своих головах, которую затем выливают в трубу, чтобы переместить ключ от сундука с сокровищами снизу вверх.

Пока Элена Мирас (32), Сара Кнаппик (37), Мола Адебиси (51) и Джиджи Бирофио (25) обсуждают современные и устаревшие гендерные роли, эмансипацию и одиноких матерей, разговор накаляется, и Мола попадает в затруднительное положение. Слезы текут у Элены, которая говорит о своей дочери от бывшего участника "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда" Майка Хайтера (32), который, по слухам, не хочет много общаться со своим ребенком, в то время как ее нынешний партнер служит отцом для ее дочери.

Кадер Лот и Данни Бюхнер демонстрируют женскую силу

С объединенной женской силой Кадер и Данни успешно выполняют задание и возвращают тяжелый сундук в лагерь, к радости всех остальных. После того, как все правильно отвечают на вопрос "Кто был первым королем джунглей?" с Костой Кордалисом (1944 - 2019), все радуются пакетам чипсов, которые появляются, гарантируя вкусный обед в джунглях.

Торстен Легат еще более уверена: "Я не пришла сюда, чтобы заводить друзей, я пришла, чтобы выиграть деньги". Ее быстро выбирают для следующего испытания джунглей. Но на этот раз она не одна. В испытании "Утончающийся бассейн" она соревнуется с Джиджи против Эрика и Молы. С восемью звездами накануне она входит в гонку как безоговорочный фаворит. "Комбинация Джиджи и Торстен - взрывная", - говорит Элена.

Во время испытания командам нужно как можно быстрее собирать звезды

Во время испытания две команды должны погрузиться в два одинаковых бассейна, заработав девять звезд за десять минут под пристальным взглядом Сони Зиетлов (56) и Яна Кёппена (41). "Конечно, у вас будут некоторые животные спутники", - предупреждает доктор Боб (74) прямо перед тем, как они нырнут. Кроме того, каждый бассейн будет медленно наполняться водой.

Испытание трудное: сначала команду Голубого, состоящую из Молы и Эрика, и команду Красного, состоящую из Торстен и Джиджи, посещают по пять сетчатых питонов. Затем присоединяются лягушки, сомы и крабы. Уровень воды растет, и становится ясно, что команда Голубого справляется лучше, чем команда Красного. Мола и Эрик остаются сосредоточенными, быстро освобождают звезды и зарабатывают все девять за десять минут.

Кто должен покинуть лагерь навсегда?

"Что это теперь значит?", - задумчиво спрашивает Соня Зиетлов, когда четыре легенды джунглей стоят перед ней, мокрые до нитки. Ответ: одна из двух проигравших команд должна покинуть джунгли немедленно. Эрик и Мола, победители, должны решить, какая из легенд уйдет. Торстен должна уйти, с объяснением "К сожалению, она самый сильный соперник". Джиджи, Мола и Эрик возвращаются в лагерь с девятью звездами.

Итак, эпоха с Кatherina подходит к концу - и несколько слез. "В этом так много боли", - разочарованно говорит Легат в свои последние слова в джунглях и показывает себя достойным проигравшим: "Я узнала одно: как проигрывать с достоинством. Гнев и ненависть - плохие советчики. Я желаю победителю, который получит корону, всего наилучшего от всего сердца".

"Она была слишком самоуверенной сегодня", - заключают Эрик и Мола на обратном пути в лагерь, вызывая вопросительные знаки о том, как этот неожиданный поворот повлияет на динамику группы в последние дни лагеря джунглей.

Торстен Легат, отвечая на вопрос о своем предыдущем комментарии, сказала: "- Что? Вы думаете, я упускаю свой шанс выиграть, просто потому что я показала немного стратегии?" Остальные участники задаются вопросом, "- Что теперь, когда Торстен вылетела? Изменится ли динамика в лагере кардинально?"

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