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BVB Gemstone Moukoko начнет свою работу на Французской Ривьере

 and  Grigoriy Williams
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BVB Gemstone Moukoko начнет свою работу на Французской Ривьере

Боруссия Дортмунд больше не держит Юссуфу Мукоко место в своей линии нападения. 19-летний игрок теперь уходит в аренду в "Олимпик Ниццу" из Лиги 1. Бывший тренер, работавший с обоими клубами, верит в потенциал Мукоко, который может расцвести в Ницце.

Сделка по переходу Юссуфа Мукоко из Дортмунда в Ниццу завершена. Как сообщает "Боруссия Дортмунд", 19-летний форвард официально подписал контракт с французским клубом первой лиги после успешного медицинского осмотра. Соглашение предусматривает аренду на один год с опцией выкупа, как объявил "Ницца".

Спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель прокомментировал переход, сказав: "Мы считаем, что ему сейчас могло бы помочь новое окружение, и мы желаем Юссуфе всяческих успехов в этом сезоне. Мы будем внимательно следить за его прогрессом". Газета "Ruhr Nachrichten" сообщает, что "Ницца" придется заплатить примерно 17 миллионов евро за постоянное приобретение форварда, если они решат воспользоваться опцией выкупа.

Месяцы слухов о переходе Мукоко, талантливого игрока, контракт с которым действует до 2026 года, и имеющего впечатляющую статистику по голам в юношеской команде Дортмунда, наконец-то закончились. Международный игрок неоднократно выражал свое недовольство ограниченным игровым временем через своего агента. Переговоры с "Олимпиком Марсель" и "Бетис Севилья" не увенчались успехом. Мукоко не попал в стартовый состав на первых двух официальных матчах под руководством тренера Нури Шахина.

Приобретение травмированного форварда Серу Гюрасси, который присоединился к тренировкам команды только в начале сентября, еще больше снизило шансы Мукоко на игровое время в хорошо укомплектованной атаке Дортмунда. Он стал вторым молодым талантом, покинувшим клуб в этом летнем трансферном окне после перехода Паскаля Бруннера в "АС Монако".

Бывший тренер "Боруссии" Люсьен Фавр, который дважды тренировал "Ниццу", считает подписание Мукоко умным ходом. "Хотя я не работал с ним долго и он не всегда был в стартовом составе, у него есть скорость и мощь в игре. Есть еще над чем работать. (...) Это может хорошо получиться для "Ниццы". У него есть потенциал, чтобы действительно загореться".

Переход Юссуфа Мукоко в "Олимпик Ницца" поставил точку в длительных спекуляциях о его переходе. С завершением сделки аренды отъезд Мукоко из линии нападения "Боруссии Дортмунд" подтвержден, что добавляет топлива в обсуждения "Трансферов и слухов".

Несмотря на связь с несколькими клубами, в том числе "Олимпиком Марсель" и "Бетис Севилья", выражения разочарования Мукоко из-за ограниченного игрового времени привели к его переходу из Дортмунда, что способствует продолжающимся "Трансферам и слухам" в футболе.

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