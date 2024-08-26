- Бушманн не рекомендует включать "расу" в законодательство о оружии.

Вследствие трагического инцидента в Солingen федеральное правительство планирует пересмотреть возможность ужесточения законодательства о оружии и ускорить процедуры депортации. Министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) и министр юстиции Марко Бушманн (ФДП) объявили об этом во время визита в Объединный центр по борьбе с терроризмом (GTAZ) в Берлине. Бушманн подчеркнул, что сейчас акцент делается на тщательном изучении соответствующих мер, а не на "соревновании" по ужесточению законов об оружии.

Фэзер заявила после предполагаемого теракта, в результате которого в пятницу вечером погибли несколько человек, что федеральное правительство будет "совместно оценивать ситуацию". Сообщается, что 26-летний сириец убил троих человек на городском фестивале в Солingen в пятницу вечером. Пять человек получили ранения, четверо из них тяжелые. Федеральная прокуратура проверяет его на убийство и связь с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Бушманн уточнил, что федеральное правительство будет сейчас концентрироваться на трех ключевых областях: борьбе с насильственным экстремизмом, связанным с исламом, ускорении процедур депортации, в частности в рамках Дублинского соглашения, и возможных "значительных изменениях" в законодательстве об оружии. В последнем случае министр подчеркнул, что использование ножа подозреваемым в Солingen уже является незаконным. Поэтому важно оценить, насколько дальнейшее ужесточение будет полезным. Бушманн выразил неодобрение попыткам отдельных партий "перещеголять" друг друга в этом вопросе.

Существующие запреты на ношение оружия

В соответствии с Законом об оружии уже действует запрет на ношение оружия на "общественные развлечения, традиционные фестивали, спортивные мероприятия, ярмарки, выставки, рынки или подобные общественные собрания", а также на посещение "театров, кинотеатров и дискотек, а также танцевальные мероприятия". Исключения возможны. Кроме того, земельные правительства имеют право вводить запреты на ношение оружия в криминогенных районах.

Ранее федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) во время визита в Солingen заявил о своих планах ужесточить законодательство об оружии в Германии, в частности в отношении использования ножей. "Это должно и будет сделано в кратчайшие сроки", - заявил Шольц.

Депортации включают депортации в Сирию и Афганистан

Что касается депортаций, Фэзер подтвердила приверженность федерального правительства к депортации потенциальных правонарушителей и преступников в Сирию и Афганистан. Правительство активно работает над ускорением этого процесса. "Безопасность Германии является приоритетом", - подчеркнула министр. Одновременно она признала, что существуют также "значительные трудности" в этом вопросе. Депортация может быть проведена только в случае наличия "предрасположенности" человека, например, в результате совершения преступлений, отметила Фэзер.

Текущий Закон об оружии о запретах

Министр юстиции Марко Бушманн назвал ускорение процедур депортации, в частности в рамках Дублинского соглашения, одной из трех ключевых областей после инцидента в Солingen. Фэзер, министр внутренних дел, вновь подтвердила приверженность федерального правительства к проведению депортаций, в частности в Сирию и Афганистан, приоритетом безопасности Германии.

Читайте также: