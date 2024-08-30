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"Бунтовщики Звездных Войн" углубляется в сферу правоохранительных органов и захватывающих подвигов.

Неожиданный Успех Года?

 and  Christian Meier
Время чтения 3 минут
Кей и Некс имеют много путей для открытий впереди.
Кей и Некс имеют много путей для открытий впереди.

"Бунтовщики Звездных Войн" углубляется в сферу правоохранительных органов и захватывающих подвигов.

После уничтожения Звезды Смерти Империя оказалась в растерянности, что создало благоприятную почву для криминальных организаций в галактике "Звездных войн". Это время воспринято как идеальный шанс для расширения своих незаконных операций и обогащения. Это и есть фон для "Star Wars Outlaws" - открытого мира от Ubisoft и Massive Entertainment, который отказывается от джедаев и Силы. Вопрос остается открытым: сможет ли это сработать?

Темные дни павшей Империи благоприятствуют криминальным предприятиям, с различными преступными синдикатами, стремящимися воспользоваться хаосом и извлечь из этого существенную прибыль. Однако эти организации не exactly ладят друг с другом, что приводит к бесконечным борьбе за власть и конфликтам из-за территории и ресурсов. Кэй Вэсс, наша протагонистка, невольно попадает в одну из таких борьб, когда случайно крадет любимый космический корабль босса Зерек Беш, Слиро.

Чтобы выбраться из этой опасной ситуации, Кэй должна провернуть кражу века, чтобы свергнуть Слиро и его картель. По пути она встретит множество криминальных организаций, каждая из которых пытается сделать себе имя в этом хаотичном галактике. Каждая миссия влияет на репутацию Кэй с этими организациями, и саботаж одного картеля может укрепить отношения с другим и даже превратить врагов в союзников.

В игре присутствие криминальных фракций добавляет сложный и захватывающий слой. Четыре основных картеля (Пайк, Хатт, Кровавая Заря и клан Ашига) создают живую и динамичную вселенную, в которой действия Кэй имеют последствия, tanto способствующие, как и мешающие ее прогрессу. Ее репутация с этими организациями влияет на то, как реагирует на нее игровой мир, будь то сотрудничество, враждебные столкновения или даже вознаграждения за ее голову.

В "Star Wars Outlaws" Вэсс не обладает силой джедая, но она не совсем беззащитна. У нее есть помощник - милый инопланетный зверек по имени Нокс, смесь гоблина и домашней кошки. Нокс помогает Кэй красть объекты, работать с рычагами и даже отвлекать врагов, добавляя очарования и "звездный" колорит в геймплей.

Таверна Очарования

"Outlaws" не лишены личности, с оркестровой музыкой, задающей тон для захватывающих действий и регулярным "пиу-пиу" бластеров, эхом разносимым по галактике. Massive Entertainment находит баланс между знакомыми местами и новыми планетарными биомами, начиная с неизвестной планеты Тошара и позже представляя iconic места, такие как кантины Мос Эйсли на Татуине.

В качестве открытого мира, "Звездные войны" никогда не ступали на эту территорию раньше. Однако чувство настоящего исследования космоса требует времени, чтобы полностью развиться, так как игре нужно время, чтобы познакомить игроков с механиками. По крайней мере, в игре есть функция быстрого перемещения, которая позволяет игрокам перемещаться между планетами с легкостью.

Что касается игровых механик, "Star Wars Outlaws" черпает вдохновение из предыдущих игр Ubisoft, таких как "Watch Dogs" и "Assassin's Creed". Игроки могут прокрадываться через вражеские объекты или вступать в перестрелки в режиме от третьего лица, с время от времени появляющимися мини-играми хакера или головоломками. Хотя механики могут не быть революционными, они идеально сочетаются в "Star Wars Outlaws", создавая захватывающий опыт.

Без Древа Навыков, Только Эксперты

Что касается способностей Кэй Вэсс, игра отказывается от традиционных деревьев навыков в пользу экспертов, которых Кэй встречает в течение истории. Эти эксперты могут усилить способности Кэй, например, сделать ее более проворной с помощью хакера или научить ее использовать прыжки с помощью механика. Чтобы разблокировать эти способности, игрокам нужно собирать материалы и выполнять миссии. Этот упрощенный подход освежает и не требует от игроков следовать жесткому дереву навыков, если они хотят просто свободно исследовать мир.

Несмотря на предсказуемые механики, выигрышная комбинация захватывающей истории и исследования космоса делает геймплей интересным. Игра предлагает поле астероидов, усеянное космическими станциями и пиратскими укрытиями, предлагая разнообразные вызовы и космические битвы с ТИЕ-истребителями для старого доброго "звездного" ощущения.

"Star Wars Outlaws" демонстрирует, что не нужны Скайуокеры или джедаи, чтобы создать захватывающую и увлекательную игру, идеально вписывающуюся в вселенную "Звездных войн". Игра является освежающей и полной фанатских отсылок, позволяя игрокам исследовать галактику "Звездных войн" как вне закона. И Ubisoft идеально удовлетворяет эту фанатскую потребность, предлагая часы веселья для игроков на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Синдикат Зерек Беш, будучи видным членом криминальных организаций в этом хаотичном галактике, напрямую управляется боссом Слиро. Из-за соперничества и борьбы за власть между различными синдикатами Совет иногда вмешивается, чтобы разрешать споры и поддерживать какой-то порядок, несмотря на отсутствие прямой власти над этими группами.

Несомненно,
Космический корабль 'Тrailblazer' — место проведения межпланетных путешествий.

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