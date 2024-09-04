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После 16-летнего периода после финансового кризиса правительство планирует поэтапно сократить свою долю в Commerzbank. Министерство финансов объявило о предварительном шаге по продаже акций, согласно отчету. Точный график полного выхода остается неопределенным. Государственный доход пока не достигнут.

Во вторник вечером Министерство финансов объявило о намерении правительства диверсифицировать свои активы, сократив свою долю в 16,49% в Commerzbank, которая находится в управлении Фонда стабилизации финансового рынка (FMS).

Флориан Тонкар, парламентский государственный секретарь Федерального министерства финансов и глава ответственного межведомственного комитета, прокомментировал: "Commerzbank вновь доказала свою стабильность и прибыльность. Поэтому государству целесообразно поэтапно сокращать свою долю в успешно стабилизированном учреждении."

Биллионный евро-рескюш во время финансового кризиса

Правительство спасло франкфуртский банк, который поглотил стагнирующий Dresdner Bank во время глобального финансового кризиса, за счет значительных налоговых средств. Commerzbank получила капитальное пополнение в размере 18,2 миллиарда евро от FMS в 2008 и 2009 годах. На данный момент возвращено около 13,15 миллиарда евро, согласно Министерству финансов. Однако правительство по-прежнему остается крупнейшим индивидуальным акционером банка.

При текущей стоимости акций оставшаяся государственная доля стоит примерно 2,5 миллиарда евро. Первоначальная стоимость приобретения составляла около пяти миллиардов евро. Чтобы получить прибыль, курс акций должен достичь примерно 26 евро - последние торги по акциям Commerzbank проходили примерно по 13 евро.

В отличие от спасения Lufthansa во время пандемии COVID-19, когда правительство получило более 700 миллионов евро прибыли от продажи своей доли, налогоплательщики, скорее всего, понесут убытки в случае с Commerzbank.

Прибыль от продажи акций Commerzbank будет направлена в Фонд стабилизации финансового рынка, который поддерживал другие институты во время финансового кризиса. Согласно Министерству финансов, фонд имел дефицит около 21,6 миллиарда евро на конец 2023 года.

Commerzbank преодолевает кризис

Commerzbank давно вышла из кризиса благодаря масштабной корпоративной реструктуризации. В прошлом году компания сообщила о рекордной прибыли примерно в 2,2 миллиарда евро. Манфред Кноф, занявший пост CEO в начале 2021 года, усилил меры экономии: банк уволил тысячи сотрудников и значительно сократил свою немецкую сеть филиалов. К 2027 году чистая прибыль, как ожидается, достигнет 3,4 миллиарда евро.

Федеральное правительство, скорее всего, приветствует это развитие. В начале года оно уже объявило о планах продать дополнительные корпоративные доли. Рейнхард Хубен, экономический политик spokespersons группы FDP, назвал продажу доли федерального правительства в Commerzbank положительным сигналом. "С этим федеральное правительство продолжает свою последовательную политику по продаже корпоративных долей."

Государство продает государственные акции

В феврале правительство продало акции Deutsche Post на сумму более двух миллиардов евро. Эти средства планируется использовать для запланированного увеличения капитала в государственной компании Deutsche Bahn.

Государственные доли могут быть полезны в определенных случаях. Однако условием является то, что государство выходит из компаний, когда его участие больше не необходимо. В свете этого федеральное правительство также должно избавиться от большинства своих акций в энергетической компании Uniper и не продлевать запланированный срок выхода к 2028 году, - сказал Хубен.

Уход государства приглашает новых инвесторов?

Уход государства вызывает спекуляции о возможном присоединении крупных инвесторов к Commerzbank или даже о поглощении. Однако в среду CEO Deutsche Bank Кристиан Зеving быстро отверг такие идеи. "Наш фокус - на Deutsche Bank", - заявил он на банковской конференции Handelsblatt в Франкфурте. Под его руководством поглощение Commerzbank Deutsche Bank "не будет рассматриваться", - ответил он на вопрос.

Commerzbank не раз рассматривалась в качестве цели для поглощения tanto domestic, как и иностранными банками. Ходили слухи о продаже Commerzbank итальянскому UniCredit. Deutsche Bank и Commerzbank ранее вели переговоры о слиянии. Такие переговоры провалились в 2019 году.

На конференции Handelsblatt финансовый директор Commerzbank Беттина Орлопп заявила, что объявление Министерства финансов является доказательством правильного направления Commerzbank. Если потенциальные инвесторы проявят интерес к присоединению к банку, мы рассмотрим это. "Однако наш главный приоритет - продвижение Commerzbank."

Финансовый кризис вынудил Commerzbank потребовать миллиардный евро-рескюш от правительства, в результате чего государство стало крупнейшим индивидуальным акционером банка. Теперь, когда правительство планирует продать свою долю в Commerzbank после финансового кризиса, прибыль от продажи могла бы помочь компенсировать дефицит в Фонде стабилизации финансового рынка, который был использован во время того же финансового кризиса.

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