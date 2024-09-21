Бунд перестает владеть акциями Commerzbank

Немецкое правительство решило сохранить свои акции Commerzbank, консолидировав свою текущую долю, которая недавно сократилась с 16,5% до 12%. После частичной продажи акций дальнейшие продажи будут приостановлены временно, как объявило в вечернем заявлении Немецкое финансовое агентство. Это решение было принято на встрече комитета по управлению Фондом стабилизации финансового рынка (ФСФР) в пятницу.

Доля Германии в Commerzbank принадлежит через ФСФР. Недавно они объявили о сокращении своей доли в акциях. Около 53 миллионов акций были первоначально выставлены на продажу Финансовым агентством. Однако в недавнем заявлении Финансовое агентство отметило, что "Commerzbank - финансово устойчивая и прибыльная организация. Ее цель - сохранить независимость, и правительство продолжит поддерживать это, сохраняя свою долю".

Commerzbank столкнулась с финансовыми трудностями во время экономического кризиса 2008 года и получила капитальную помощь в размере €18,2 миллиарда в период с 2008 по 2009 год. На данный момент €13,15 миллиарда из этой помощи были возвращены. Решение федерального правительства не участвовать в нескольких программах выкупа акций Commerzbank привело к небольшому увеличению их доли в банке. В 2022 году банк сообщил о самой высокой годовой прибыли за 15 лет, консолидированная прибыль выросла на 55% до €2,2 миллиарда по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, доход банка увеличился более чем на 10% до €10,5 миллиарда.

Индекс DAX падает после достижения рекордного максимума

Хотя низкие процентные ставки представляют собой обнадеживающий прогноз, немецкие финансовые эксперты предупреждают о чрезмерном энтузиазме. В прошлую среду Федеральный резерв США начал снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов, что привело к новому историческому максимуму индекса DAX и преодолело неопределенность, предшествовавшую этому решению. Это не только улучшило краткосрочные перспективы, но и повысило вероятность сильного четвертого квартала. Однако в пятницу индекс DAX упал: он закрылся на 1,49% ниже, на уровне 18 720,01 пункта.

Несмотря на положительные сигналы, есть причины избегать чрезмерного энтузиазма. Во-первых, уже высокие уровни цен уже учитывают ожидаемые снижения процентных ставок. Во-вторых, высоко привлекательные возможности инвестирования в рынок облигаций, которые исторически были низкими в течение многих лет, могут потенциально отвлечь часть активов инвесторов.

Решение немецкого правительства сохранить свою долю в Commerzbank, несмотря на недавнее сокращение, сигнализирует о его доверии к финансовой устойчивости и прибыльности банка. Текущая экономическая обстановка, при которой индекс DAX достиг рекордного максимума, предлагает обнадеживающие возможности для немецких компаний, таких как Commerzbank.

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