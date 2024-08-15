- Бум ИИ подпитывает бизнес Lenovo

Мировой лидер по производству ПК, Lenovo, извлекает выгоду из бума ИИ в центрах данных. В последнем квартале выручка подразделения инфраструктуры китайской компании выросла почти на две трети год к году до $3,2 миллиарда (€2,9 миллиарда). Также указывают на восстановление рынка ПК, который после взрывного роста во время пандемии COVID-19 резко снизился.

Lenovo и другие производители ПК делают ставку на то, что замена ноутбуков, приобретенных во время пандемии, на более новые устройства постепенно приближается. В начале пандемии компании и потребители спешили приобрести ноутбуки для работы и обучения на дому. Сколько устройств будет заменено, остается открытым вопросом.

"ПК с ИИ" на подъеме

Компания Microsoft и производители компьютеров, такие как Lenovo, представили в середине июня свои первые новые модели ПК, которые особенно подходят для использования программного обеспечения ИИ. Промышленность ожидает, что через несколько лет такие "ПК с ИИ" составят большинство проданных устройств. Тем не менее, этот класс устройств еще не оказал значительного влияния на бизнес в последнем квартале.

Тем не менее, выручка подразделения ПК увеличилась примерно на 10% до $11,4 миллиарда. В Германии, где компания также продает устройства под брендом Medion, бизнес потребителей снова снизился. Потребители все еще ждут инноваций, сказал менеджер Lenovo Мирко Кребс. Тем не менее, корпоративный спрос продолжает расти.

По данным аналитической компании IDC, во всем мире Lenovo расширила свое лидерство над HP и Dell, продав 17,4 миллиона ПК и заняв долю рынка почти 23 процента. Выручка группы Lenovo увеличилась на одну пятую до $15,4 миллиарда. Прибыль выросла на 38 процентов до $243 миллионов, превзойдя ожидания аналитиков.

Комьютеры, подобные новым моделям, ориентированным на ИИ, представленным Microsoft и Lenovo, ожидается, что они составят большинство проданных устройств в течение нескольких лет. Этот переход к ПК с ИИ еще не оказал значительного влияния на продажи, как показывает рост выручки подразделения ПК Lenovo примерно на 10 процентов в последнем квартале.

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