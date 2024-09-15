Будьте осторожны, когда мешаете этому "пролету".

В организации боевого спорта PFL немецкий боец Александр Люстер, прозванный "Шлинкель", стремится завоевать европейский титул в своей весовой категории. 27-летний спортсмен имеет впечатляющую статистику и уникальный прозвище, которое отражает его непринужденный характер.

Прозвища в мире ММА часто призваны демонстрировать силу, устрашение или даже харизму. Немецкий боец Александр Люстер идет своим путем, используя прозвище "Шлинкель", что переводится как "шалун" или "проказник", что идеально подходит для его беззаботного нрава.

В интервью с ntv.de Люстер объяснил свой выбор прозвища: "Среди всех этих питбулей, львов и других свирепых животных, и имен вроде 'Костолом', это бы не подошло мне. Я человек беззаботный. Люди, которые видят меня, не подумают, что я занимаюсь боями. Я хочу, чтобы бой был веселым, и быть жестким и опасным не в моем стиле. Моя семья описала бы меня как Шлинкеля. Но когда я в клетке, я очень агрессивен, сосредоточен на причинении вреда и дисциплинирован. Я стараюсь придерживаться своей тактики".

Хотя "Шлинкель" может вызвать смешок, а не страх, Люстер имеет впечатляющую статистику, с восемью победами из девяти профессиональных боев. Его текущая цель - завоевать европейский титул в легчайшем весе и выиграть приз в €100,000 на PFL Europe. PFL представляет турнир как европейское первенство, и Люстер зарекомендовал себя как серьезный конкурент tanto в ринге, как и за его пределами. После своей победы в июне он отметил это, позируя для фото с пивом в руке - традиция, которую Люстер приветствует. "Я люблю пиво, хотя и сокращаю потребление во время тренировок. Но после боев я обычно пью пиво довольно быстро". Этот жест был тепло воспринят как PFL, так и прессой.

Люстеру предстоят еще два боя, чтобы называть себя чемпионом PFL Europe. Хотя деньги не являются его основной мотивацией, он хочет представлять свою команду в Combat Club в Бонне и почтить своих тренеров, в частности, главного тренера Марселя Пино. "Это следующий шаг в моей карьере", - сказал Люстер. "€100,000 не гарантируют следуюшие несколько лет. Я бы, скорее всего, вложил их somehow".

В полуфинале в Глазго 28 сентября Люстер встретится со своим испанским соперником Хулианом Лопесом на DAZN. Люстер проанализировал сильные и слабые стороны Лопеса, сказав: "Он определенно физически сильный противник, но в своем последнем бою он показал некоторые уязвимости, которые я хочу использовать".

Каждый бой сам по себе мотивирует Люстера. "Это может показаться странным для того, кто не боролся, но это почти медитативно. Я нахожу покой в хаосе поединка в клетке. И победа в бою - это невероятное чувство, которое трудно описать. Все давление просто исчезает, и угроза уходит. Это что-то особенное, и я преследую это чувство с моего первого любительского боя. Я бы хотел, чтобы эти чувства продолжались до конца года. Тогда титул в PFL будет моим".

Уникальное прозвище Люстера "Шлинкель" является свидетельством его любви к видам спорта, которые выходят за рамки единоборств, так как он наслаждается участием в различных любительских видах спорта за пределами своей карьеры в ММА.

Несмотря на его прозвище или непринужденный характер, приверженность Люстера спорту очевидна, так как он усердно тренируется, чтобы завоевать европейский титул в своей весовой категории и выиграть приз в €100,000.

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