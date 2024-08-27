- Будет совместное музыкальное выступление?

Нет вражды между Тейлор Свифт (34) и Шарли Икс СИ (32)? Фанаты уже давно судачат о разногласиях между этими двумя поп-дивами, а песня Шарли Икс СИ "Sympathy Is a Knife" добавляет масла в огонь. Свифт, похоже, решила положить конец этим слухам и тем самым подогрела теории о возможном дуэте между двумя музыкантами.

В интервью Шарли Икс СИ в "Vulture", развлекательном подразделении "New York Magazine", Свифт похвалила британскую певицу за "гармоническую точность", выражая восхищение с тех пор, как впервые услышала ее музыку в 2011 году. "Ее lyrics фантастичны и изобретательны, постоянно. Она ведет песню туда, куда вы и представить не могли, и делает это уже больше десяти лет. Я люблю наблюдать, как труд окупается таким образом." Фанаты восприняли это как явный сигнал - или "скрытый намек" - на предстоящее сотрудничество между Свифт и Шарли Икс СИ.

Спор между Тейлор Свифт и Шарли Икс СИ

Это не было бы их первым совместным проектом: в 2018 году Шарли Икс СИ присоединилась к Тейлор Свифт в качестве разогревающей группы во время ее мирового "Reputation" тура. Однако британская певица разозлила фанатов Свифт, признавшись, что чувствует себя на сцене как "в детском саду".

Слухи о вражде между двумя певицами усилились в июне 2024 года с выходом альбома Шарли Икс СИ "Brat". Фанаты сразу же заподозрили, что "Sympathy Is a Knife" адресована Свифт. В песне она поет о своей неуверенности в присутствии другой артистки: "Я не могу быть ею, даже если бы я пыталась."

Фанаты также подозревают, что Шарли Икс СИ может иметь в виду отношения Свифт с вокалистом The-1975 Мэтти Хили (35) в строке "Я не хочу видеть ее за кулисами на шоу моего друга. Я надеюсь, они скоро закончат." Свифт была романтически связана с музыкантом весной 2023 года, в то время как Шарли гастролировала со своим женихом, барабанщиком The-1975 Джорджем Даниэлем (34), и группой.

Перед выпуском "Brat", однако, Шарли Икс СИ опубликовала видео в TikTok, в котором заявила, что на альбоме нет "дисс-треков". "Быть артистом так запутанно. Тебя ставят в противники своим коллегам, но от тебя также ждут, что ты будешь дружить со всеми одновременно. Если ты этого не делаешь, тебя считают неосвещенным феминистом."

В интервью "Vulture" британская певица призналась: "Люди будут думать, что хотят. Песня о моих чувствах и моих сомнениях и о том, как мой ум создает истории и нарративы в моей голове, когда я чувствую себя неуверенно, и о том, что я не хочу находиться в этих ситуациях, когда я чувствую себя неуверенно."

Предполагаемый разрыв продолжался в музыкальных чартах. Как раз когда альбом Шарли Икс СИ "Brat" вот-вот должен был возглавить чарты Великобритании, Свифт неожиданно выпустила новую версию своего альбома "The Tortured Poets Department" и заняла первое место. Для фанатов Шарли Икс СИ это было настоящее пощечину.

Новые заявления Тейлор Свифт и Шарли Икс СИ подогревают свежие теории фанатов. Swifties и Angels (прозвище Шарли Икс СИ для своих поклонников) спекулируют о том, что две певицы планируют совместный ремикс "Sympathy Is a Knife". Шарли ранее намекала на то, что после коллаборации "Girl, so confusing" с Лорде (27) и "Guess" с Билли Эйлиш (22) есть еще один ремикс для альбома.

В интервью "Vulture" Шарли Икс СИ рассказала, что работает над ремиксом уже несколько недель. Ремикс "о падении. Если ты хочешь оставаться на вершине, ты должен падать."

Фанаты также воспринимают фотосессию для портрета, снятую фотографом Дэвидом Лашапелем, как знак скорого сотрудничества с Свифт. Снимки, на которых Шарли Икс СИ, среди прочего, находится на крыше с огромной рукой или перевозится на скорой помощи, недавно стали символом "Eras Tour" Свифт.

С тех пор как "Brat" был выпущен в июне, Шарли Икс СИ уже выпустила несколько ремиксов треков. На "Girl, so confusing" с Лорде две артистки также обработали давно ходящие слухи о споре.

В ответ на спекуляции о возможном дуэте Тейлор Свифт еще раз похвалила музыкальный талант Шарли Икс СИ, сказав: "Ее способность поднять песню на невообразимые высоты и постоянная инновация действительно вдохновляют."

Интервью также раскрыло, что Шарли Икс СИ работает над ремиксом песни, намекая на возможное сотрудничество с Тейлор Свифт, так как она упомянула: "Ремикс о падении, если хочешь оставаться на вершине, придется падать."

Читайте также: