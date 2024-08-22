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Будет ли FIFA 25 EA в конечном итоге выполнять свои долгосрочные обязательства?

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
каждый год самая процветающая футбольная симуляция в мире проходит обновление
каждый год самая процветающая футбольная симуляция в мире проходит обновление

Будет ли FIFA 25 EA в конечном итоге выполнять свои долгосрочные обязательства?

EA вновь на Gamescom со своим флагманским проектом: EA FC 25. Футбольный симулятор, ранее известный как серия FIFA, выйдет в сентябре. Несмотря на то, что игра продается миллионами копий каждый год по полной цене, EA обещает видеоигру, которая исследует новые территории, оставаясь верной своим корням. Это настоящий баланс на грани. Разработчик геймплея Сам Ривера пролил свет на механики EA FC 25 и развеял одно из главных заблуждений в интервью ntv.de.

В предыдущей версии было уникальные наборы навыков определенных игроков, которые повышали эффективность пасов, ударов или защитных действий. В этом году разработчики сосредоточились на стратегии. Они назвали это FC IQ и оно позволяет гибко настраивать тактику. Новые роли игроков могут изменить позиционирование, траектории бега или поведение в обороне для одной и той же позиции.

"Чтобы предложить приятный опыт, игра должна быть отзывчивой. Анимации должны казаться плавными и аутентичными. Должна быть широкая гамма механик, добавляющих глубину игре", - говорит Ривера. Новые тактические функции должны дополнить это. "Они особенно понравятся преданным игрокам, которые внимательно следят за тонкостями футбола".

В настоящее время проходит бета-тестирование игры, согласно Ривере. "Обратная связь показывает, что есть множество тактических возможностей, множество комбинаций. Год обещает быть захватывающим для тех, кто участвует в конкурентных режимах, таких как Ultimate Team".

Озаботьтесь метатактикой

Вы также сможете поделиться своими уникальными тактиками с другими игроками, создав уникальный код. Это вызывает опасения по поводу доминирования метатактики - особенно эффективной тактики, которая становится повсеместной и делает игру скучной, потому что все используют ее. "У нас есть лучшие инструменты, чтобы бороться с этим", - говорит Ривера. Конкурентные игроки часто пытаются эксплуатировать определенные тактики, чтобы получить преимущество. "Базовые построения станут более важными, и будут способы противодействовать этому. У нас есть живая команда, которая собирает обратную связь из бета-теста и ищет что-то 'слишком сильное' и корректирует соответственно".

Критики давно обвиняют игру в том, что она скриптована и имеет внутреннюю динамику. Это означает, что игровые механики вмешиваются, чтобы восполнить дефицит, даже когда игрок явно уступает. "Нет скриптов. Нет динамики", - говорит Ривера. "Есть множество переменных, которые игроки не видят: вращается ли мяч? Отскакивает ли он? Это прямой удар? Есть ли противник сзади? Как далеко находится противник? Даже для простого удара нужно учитывать так много факторов. Мы внедряем такие реальные переменные в наш футбольный симулятор". В настоящем футболе решающий гол в добавленное время запоминается больше, чем тот, который забит на 32-й минуте.

Другой аргумент против внутренней динамики - профессиональная сцена EA FC. "Есть постоянство среди конкурентных игроков", - говорит Ривера. Год за годом одна и та же группа игроков остается на вершине. "Если бы в игре был скрипт, такого постоянства не было бы возможно". Профессионалы - это просто игроки, которые мастерски овладели механиками и выяснили, что лучше всего подходит для получения преимущества над другими.

На этом году's Gamescom в Кёльне EA присутствует, чтобы представить свой новый режим "Rush", который посетители могут опробовать. В игре 5 на 5 новые тактические функции не играют большой роли, согласно Ривере. "Rush" был приятно протестировать, но вряд ли станет переломным моментом. Пока не ясно, будут ли новые тактические компоненты в конечном итоге удовлетворять игроков в предстоящие недели.

Несмотря на новые тактические функции в EA FC 25, видеоигры, подобные "Rush", на демонстрациях Gamescom suggerent, что эти изменения, возможно, не окажут большого влияния на игру 5 на 5. С другой стороны, преданные игроки, ищущие тонкости в футбольной стратегии, с нетерпением ждут новых метатактик, так как они потенциально могут превзойти других.

Чтобы предотвратить доминирование одной метатактики, EA разработала лучшие инструменты для анализа и корректировки игровых механик, которые становятся слишком сильными во время бета-тестирования, гарантируя сбалансированную и захватывающую игровую среду для всех игроков.

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