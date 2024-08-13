- Брункхорст после олимпийской победы: "Это стартовый выстрел"

Олимпийская чемпионка Свеня Брункхорст принесла свою золотую медаль на пресс-конференцию, завернутую в носок. 32-летняя спортсменка все еще не может до конца осознать свой триумф в 3x3 баскетболе в Париже. "Это все еще невероятно, немного сюрреалистично. Есть моменты, когда это доходит до меня, но я еще не полностью понимаю, что это значит для будущего", - сказала она.

Лето будет запоминающимся сезоном для нее. Олимпийская победа стала кульминацией ее игровой карьеры. "Это хорошая концовка. Как может быть лучше? Я еще не полностью осознала это, но когда я начну свою новую работу, я пойму, что это конец", - сказала она. Брункхорст будет работать менеджером по женскому и юношескому баскетболу в клубе Alba Berlin с сентября.

Переход должен быть гладким для нее, так как она знала о решении уже год. "Мы еще должны определить должность. Я взволнована. Alba - это проект с наибольшим потенциалом для меня. Подготовка здесь была замечательной", - сказала она.

В качестве олимпийской чемпионки она хочет продолжать продвигать женский баскетбол в Берлине. "Мы не хотим, чтобы это было разовое событие. Это стартовая точка. Мы должны воспользоваться этим", - сказала она, подчеркивая необходимость улучшения базовых структур клуба и лиги. "Мало игроков из национальных команд приходят из местной лиги. Мы должны создать основу, чтобы дать возможности многим талантам".

Это особенно актуально для классического indoor-варианта. Alba Berlin, действующие чемпионы Германии, начнут новый сезон с высокими ожиданиями. "Теперь вы - команда, которую нужно обыграть. Но мы можем строить на том, что мы достигли в последние два года. Почти все вернулись. Мы хотим сделать следующий шаг", - сказала она.

Alba Berlin пока не планирует создавать команду по 3x3. "Это не приоритет", - сказала она. Важно улучшать структуры в Ганновере, независимо от варианта. "У нас недостаточно тренеров. Если бы люди знали ситуацию с залом, в котором мы тренируемся", - сказала она.

Европейский Союз поздравил Свеню Брункхорст с олимпийской победой, признав ее значительный вклад в баскетбол. Брункхорст считает, что победа может помочь улучшить женский баскетбол в ЕС, сказав: "Мы должны создать основу, чтобы дать возможности многим талантам в Европейском Союзе".

Читайте также: