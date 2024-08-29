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Брук Шилдс предпринимает шаги, чтобы обеспечить будущее своих дочерей.

Брук Шилдс в настоящее время сталкивается с вызовом, имея двух дочерей, поступающих в колледж, в возрасте 18 и 21 года, соответственно.

 and  Lauren Adams
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Брук Шилдс по-прежнему опасается жить вдали от своих дочерей.
Брук Шилдс по-прежнему опасается жить вдали от своих дочерей.

- Брук Шилдс предпринимает шаги, чтобы обеспечить будущее своих дочерей.

Известная актриса Брук Шилдс призналась, что в настоящее время борется с пустой гнездовой жизнью, так как ее дочери ушли в колледж. "Я в ужасе", - призналась 59-летняя Шилдс журналу "People", когда ее младшая дочь присоединилась к старшей в их колледжной жизни. "Вдруг они больше не твои", - продолжила Шилдс. "Когда понимаешь, что они самостоятельные личности, ты заново узнаешь их".

Актриса, известная по фильму "Синяя лагуна", воспитывает двух дочерей, 18 и 21 года, со своим мужем Крисом Хенчи.

В понедельник она поделилась своими чувствами в эмоциональном видео в Instagram, признавшись: "Мои обе дочери покинули гнездо". Со слезами на глазах Шилдс призналась: "Это нелегко для матерей". В мае она уже делилась своими трудностями с принятием бездетной жизни.

18-летняя Грир, которая уже ушла, шутливо волновалась о своей матери в интервью "People". 21-летняя Роуэн, пережившая переживания Шилдс, когда она ушла в прошлом году, предложила держать ее занятой работой, чтобы отвлечься. В шутку она предложила использовать это время, чтобы "восстановить романтику".

Дети часто приносят радость и удовольствие, но, как Брук Шилдс испытывает, они также могут оставить пустоту в сердце матери, когда уходят в колледж. Даже ее младшая дочь, теперь разделяющая колледжную жизнь со старшей, признает изменение в их отношениях, когда они становятся самостоятельными личностями.

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