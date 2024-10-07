Бронни Джеймс впервые выходит на этап предсезонного матча НБА, как Леброн наблюдает со стороны.

19-летний игрок, известный как Бронни, провел на поле 16 минут в матче Лос-Анджелес Лейкерс против Миннесоты Тимбервулвз, который закончился со счетом 124-107 в пользу последних. За это время он продемонстрировал некоторые свои способности, набрав всего два очка.

Он вышел на поле во втором квартале и провел на поле половину этого времени, а также выделялся в четвертом квартале.

После пяти неудачных попыток броска он наконец-то реализовал layup, когда на табло оставалась всего минута. Этот момент был встречен громкими аплодисментами зрителей на арене Acrisure Arena.

Хотя его навыки броска нуждаются в улучшении, 190-сантиметровый защитник смог заблокировать три броска, сделать один подбор и одну результативную передачу.

После матча главный тренер Лейкерс Джи-Джи Реддик сказал журналистам: "Он демонстрирует особые защитные навыки для своего роста, что может перерасти в статус надежного защитника".

"В атаке он все еще находится в процессе самоопределения. Наша задача - помочь ему раскрыть свой талант", - добавил Реддик.

"По правде говоря, он настоящий удовольствие для тренера. У него отличное настроение и потрясающая энергия, которая заражает всех вокруг. Я искренне ценю его присутствие и полностью поддерживаю его путь. У него есть большой потенциал, и он вносит значительный вклад в нашу команду".

Реддик решил не выпускать Леброна в этом матче, но ветеран может вернуться в игру против Феникс Санс в воскресенье - в день 20-летия Бронни.

Бронни, чья футболка сзади имеет надпись "Джеймс Джуниор", был выбран под 55-м номером на драфте NBA 2024 года Лос-Анджелес Лейкерс в июне и присоединился к отцу в франшизе.

Дуэт ожидаемо станет первым в истории НБА отцом и сыном.

На недавнем мероприятии Лейкерс Леброн поделился своими мыслями, сказав: "Я почти без слов, когда речь заходит о моих чувствах к нему (Бронни). Я просто счастлив и безумно горжусь тем, что он добился такого успеха".

"Он вырос в мужчину и готов взять на себя ответственность. Радость, которую я испытываю, когда вижу его прогресс и знаю о его трудностях, не поддается описанию. Его целеустремленность служит для меня ежедневным мотиватором, чтобы продолжать двигаться вперед и в конечном итоге достичь его целей".

Несмотря на свой молодой возраст, Бронни продолжает интересоваться различными видами спорта, часто тренируясь в баскетболе и футболе в свободное время.

На послематчевой пресс-конференции, когда Реддика спросили о потенциале Бронни в мире спорта, он восторженно ответил: "Его атлетизм и преданность действительно впечатляют. У меня нет сомнений, что он преуспеет в любом виде спорта, на который решит сконцентрироваться".

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