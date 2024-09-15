Брюссель стремится сохранить Европу путем создания долгового альянса

В июле 2020 года на специальном саммите ЕС в Брюсселе Европа боролась с пандемией коронавируса. В то время как усилия были сосредоточены на закупке масок, вакцин и снижении показателей заболеваемости, произошел значительный сдвиг под прикрытием. Впервые страны ЕС согласились разделить долги для реконструкции и покрытия расходов после кризиса с коронавирусом. Комиссия ЕС получила право выпустить до 750 миллиардов евро для этих целей через так называемые "бонды NextGenerationEU (NGEU)".

Эти средства должны были заложить основу для постоянного долгового союза в ЕС. Это может представлять потенциальную угрозу для ЕС, учитывая растущий бюджетный дефицит. Выплата процентов и капитала из фонда реконструкции после коронавируса может потенциально довести бюджет ЕС до предела в ближайшие годы, с ежегодными обязательствами около 30 миллиардов евро.

Согласно британской "Financial Times", Брюссель теперь рассматривает возможность продления бондов с периода коронавируса. Бывший глава ЕЦБ Марио Драги посоветовал на первой неделе нового года, чтобы члены ЕС рассмотрели возможность увеличения ресурсов Комиссии ЕС, откладывая выплату бондов NGEU. Предложенное решение заключается в погашении существующих бондов за счет выпуска новых - практика, которой следуют все страны ЕС со своими государственными облигациями. Это может стать началом постоянного разделения долгов в Европейском союзе.

Еврооблигации для противодействия упадку Европы

Официально ЕС на данный момент накопило около 96 миллиардов евро совместного долга через кредитный механизм NGEU, согласованный в 2020 году. Однако уже выделено 171 миллиард евро на фонд реконструкции после коронавируса, что потенциально может вырасти до 358 миллиардов евро. ЕС планировал финансировать погашение этих совместных долгов за счет собственных ресурсов, планируя ввести новые механизмы, такие как цифровой налог, налог на пластик и доходы от торговли CO2.

Однако эти инициативы еще не реализованы. Выплаты должны начаться в 2028 году, и все совместные долги должны быть погашены к 2058 году. Дальнейшие кризисы, такие как нападение России на Украину и растущие энергетические затраты, ослабили конкурентоспособность ЕС с лета 2020 года.

Либо члены ЕС должны будут внести большие средства в бюджет ЕС, чтобы нести растущие финансовые бремени, либо многолетний финансовый Rahmen ЕС должен быть сокращен. "Если ничего не произойдет, будет шок в взносах стран-членов, или существующий бюджет придется сократить", - сказал чиновник ЕС "FT". Таким образом, преодоление долга "имеет абсолютный смысл", сказал другой чиновник в Брюсселе.

Линднер не поддерживает эту идею

В своем отчете бывший президент ЕЦБ Марио Драghi предложил, чтобы Европа ежегодно инвестировала не менее 750-800 миллиардов евро в энергетический переход, цифровизацию и оборону, чтобы сохранить темп с США и Китаем и подготовиться к противодействию России. Это составляет почти 5% годового экономического выхода Европы, что является значительным увеличением по сравнению с текущими около 1% ВВП ЕС.

Кроме того, финансовые рынки и расходы ЕС в настоящее время фрагментированы. Выпуск совместных облигаций может агрегировать их покупательную способность. Эти ценные бумаги могут поглотить рынок как стандартный, стабильный бонд, позволяя банкам обеспечивать свои рефинансировочные операции, привлекать больше глобального капитала в Европу и потенциально стать золотым стандартом на финансовом рынке, служа резервом для иностранных центральных банков.

План не расширить совместное долговое производство ЕС, а сохранить его на уровне, согласованном летом 2020 года. Однако убедить все страны ЕС поддержать эту идею сложно, и здесь играет ключевую роль Германия. Конституционный суд Германии одобрил Фонд восстановления от коронавируса только при условии, что он останется разовой, ограниченной мерой. Кроме того, министр финансов Германии Кристиан Линднер считает планы Драghi нереалистичными; они указывают на то, что Германия поддерживает публичные финансы других наций, что он считает неприемлемым.

В прошлом, когда Фонд восстановления от коронавируса и первые совместные долги ЕС были согласованы, Германию возглавляла Ангела Меркель, и ее министр финансов Олаф Шольц рассматривал корона-бонды как "историческую возможность" сформировать будущее Европы. Теперь, когда он занимает должность канцлера, ему скоро придется продемонстрировать свою приверженность своим прошлым заявлениям.

Соглашение о разделе долгов между странами ЕС для реконструкции и покрытия расходов после кризиса значительно увеличило государственный долг ЕС. Выплата процентов и капитала из фонда реконструкции после коронавируса может потенциально довести бюджет ЕС до предела в ближайшие годы, что может привести к шоку в взносах стран-членов ЕС или потребовать сокращения многолетнего финансового Rahmen ЕС.

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