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ПанорамаНовостиЧрезвычайные ситуации

Британский искатель приключений погиб во время шторма на Майорке.

Заход по Ущелью Пейраис на Северном Мальорке - рай для ходоков и любителей природы, но при непогоде он становиться смертельно опасным. représenter hazards Экскурсант из Германии едва не погиб.

 and  Wendy Allen
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Прогнозируется ухудшение погодных условий на Майорке в среду.
Прогнозируется ухудшение погодных условий на Майорке в среду.

- Британский искатель приключений погиб во время шторма на Майорке.

Шторм унес жизнь британского туриста в Майорке. Тело 32-летнего мужчины было найдено в окрестностях ущелья Торрента де Парейс на севере испанского острова, как объявила полицейская единица Гражданской гвардии. Он был в группе из двенадцати туристов, в том числе немца, француза, других британцев и испанцев, которых застигла внезапно прибывшая вода накануне.British female hiker is currently missing and being searched for.

Десять человек были успешно спасены вертолетом и веревкой всего за несколько минут до наступления темноты во вторник. Они были окружены поднимающейся водой и, по сообщениям, "не имели теплой одежды и были полностью промокшие". Их жизни были чудесным образом спасены.

Поход, полный восхищения и опасности

Почти 3-километровое ущелье Торрента де Парейс, с перепадом высот 180 метров, находится в горах Сьерра-де-Трамунтана, известном районе для пеших прогулок, который включает самую высокую вершину Майорки, Пуйг Майор (1445 метров). Стены этого ущелья в некоторых местах поднимаются на высоту 200 метров. Прогулка по ущелью считается одной из самых захватывающих на Балеарских островах, но она также сложна. Рекомендуется не недооценивать подъем или спуск по огромным камням.

Неблагоприятный фронтальный циклон с сильным дождем и грозовыми облаками привел к задержкам до двух часов в аэропорту Пала на вторник. Было несколько наводнений, и некоторые дороги были временно закрыты. Несмотря на то, что это был короткий, но интенсивный дождь, сопровождаемый сильными порывами ветра, за короткое время выпало 90 литров дождя на квадратный метр.

Оранжевый уровень опасности на среду

В среду погодные условия должны были ухудшиться. Метеорологическая служба Aemet объявила второй по величине уровень опасности, оранжевый, для всех Балеарских островов (и также для больших частей испанского средиземноморского побережья) до 6:00 вечера - это не редкость. В том числе были прогнозированы штормовые порывы ветра со скоростью более 120 километров в час. Однако утром на Майорке светило солнце, и почти во всей испанской средиземноморской зоне не было задержек рейсов. На четверг не ожидается никаких предупреждений.

В условиях сильной погоды был быстро установлен вертолетная площадка для спасательных операций. С угрозой дальнейших чрезвычайных ситуаций из-за прогнозирующегося ухудшения погоды были развернуты дополнительные команды экстренной помощи.

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