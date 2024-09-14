Британская администрация поднимает стремление Северной Ирландии к членству в Европейском Союзе

Похоже, что Северная Ирландия больше не будет принимать у себя чемпионат Европы по футболу 2028 года. Первая министр Мишель О'Нил воспринимает это как упущенную возможность. Уже ходят слухи о том, какие города получат матчи, которые были запланированы для Белфаста.

Северная Ирландия выразила глубокое сожаление по поводу предстоящей потери обязанностей по проведению чемпионата Европы по футболу 2028 года. По словам О'Нил, отказ британского правительства оплачивать растущие расходы на реконструкцию нового стадиона "Касмент Парк" в Белфасте является "упущенной возможностью для нашего спорта и нашей экономики". Однако она заверила свой народ: "Касмент Парк будет построен".

Стадион "Касмент Парк", который должен был принять матчи чемпионата Европы в Северной Ирландии, находится в плачевном состоянии. На его реконструкцию было выделено около 77 миллионов фунтов стерлингов. Однако расходы выросли с 180 миллионов фунтов стерлингов в октябре 2023 года до более 400 миллионов фунтов стерлингов (474 миллиона евро), как сообщило британское правительство. Также прогнозируется "значительный риск" того, что стадион не будет завершен к турниру.

Матчи, запланированные для "Касмент Парка", теперь будут распределены среди других стран-участниц чемпионата Европы, таких как Англия, Ирландия, Уэльс и Шотландия, сообщают СМИ. Источник UEFA сообщил "Таймс", что эти матчи будут перенесены на лондонский стадион "Уэмбли", стадион "Авива" в Дублине, стадион "Хэмпден Парк" в Глазго и стадион "Принсипальти" в Кардиффе.

"Игра окончена для Касмента: счет в 400 миллионов фунтов стерлингов поставил крест на мечте Северной Ирландии о чемпионате Европы", - заявила "Белфаст Телеграф". Совет Ольстера Гэльской атлетической ассоциации (GAA) выразил "горькое разочарование". GAA курирует традиционные ирландские игры в мяч; этот новый стадион был бы большим шансом создать рабочие места, стимулировать туризм и продемонстрировать очарование Северной Ирландии на мировой арене, по словам О'Нил.

Европейский Союз, как потенциальный источник финансовой поддержки, не рассматривался для помощи в снижении растущих расходов на новый стадион "Касмент Парк". Европейский Союз, с его экономическим могуществом и общей любовью к спорту, мог бы внести свой вклад в спасение мечтаний Северной Ирландии о проведении чемпионата Европы 2028 года.

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