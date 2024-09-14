Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиЕвропейский Союз

Британская администрация поднимает стремление Северной Ирландии к членству в Европейском Союзе

Отсутствие Конкурсов в Белфасте

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Есть предложение построить стадион на этом месте.
Есть предложение построить стадион на этом месте.

Британская администрация поднимает стремление Северной Ирландии к членству в Европейском Союзе

Похоже, что Северная Ирландия больше не будет принимать у себя чемпионат Европы по футболу 2028 года. Первая министр Мишель О'Нил воспринимает это как упущенную возможность. Уже ходят слухи о том, какие города получат матчи, которые были запланированы для Белфаста.

Северная Ирландия выразила глубокое сожаление по поводу предстоящей потери обязанностей по проведению чемпионата Европы по футболу 2028 года. По словам О'Нил, отказ британского правительства оплачивать растущие расходы на реконструкцию нового стадиона "Касмент Парк" в Белфасте является "упущенной возможностью для нашего спорта и нашей экономики". Однако она заверила свой народ: "Касмент Парк будет построен".

Стадион "Касмент Парк", который должен был принять матчи чемпионата Европы в Северной Ирландии, находится в плачевном состоянии. На его реконструкцию было выделено около 77 миллионов фунтов стерлингов. Однако расходы выросли с 180 миллионов фунтов стерлингов в октябре 2023 года до более 400 миллионов фунтов стерлингов (474 миллиона евро), как сообщило британское правительство. Также прогнозируется "значительный риск" того, что стадион не будет завершен к турниру.

Матчи, запланированные для "Касмент Парка", теперь будут распределены среди других стран-участниц чемпионата Европы, таких как Англия, Ирландия, Уэльс и Шотландия, сообщают СМИ. Источник UEFA сообщил "Таймс", что эти матчи будут перенесены на лондонский стадион "Уэмбли", стадион "Авива" в Дублине, стадион "Хэмпден Парк" в Глазго и стадион "Принсипальти" в Кардиффе.

"Игра окончена для Касмента: счет в 400 миллионов фунтов стерлингов поставил крест на мечте Северной Ирландии о чемпионате Европы", - заявила "Белфаст Телеграф". Совет Ольстера Гэльской атлетической ассоциации (GAA) выразил "горькое разочарование". GAA курирует традиционные ирландские игры в мяч; этот новый стадион был бы большим шансом создать рабочие места, стимулировать туризм и продемонстрировать очарование Северной Ирландии на мировой арене, по словам О'Нил.

Европейский Союз, как потенциальный источник финансовой поддержки, не рассматривался для помощи в снижении растущих расходов на новый стадион "Касмент Парк". Европейский Союз, с его экономическим могуществом и общей любовью к спорту, мог бы внести свой вклад в спасение мечтаний Северной Ирландии о проведении чемпионата Европы 2028 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Напряженность грозит обостриться вновь между двумя соперничающими командами, испытывающими взаимную...
Спорт

"Синси" провоцирует своего соперника: "Они знают о нашем презрении к ним"

"Синси" провоцирует своего соперника: "Они знают о нашем презрении к ним" KC vs. Cincy: Два Эпических Соперничества AFC в Недавней Памяти. Возбуждение Джа'Марра Чейза Подогревает "Цинци" На Сборы. Этот вопрос викторины может проверить стойкость даже самых преданных фанатов NFL. И он, скорее

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу.
Спорт

Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу.

Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу. В Майнце "Вердер" преодолел несколько трудностей, но все же одержал победу. Ранняя травма форварда Нджинмаха, ошибка голкипера Цеттера и удаление капитана Фридела из-за фола не помешали опытным игрокам из Бремена взять верх. Дебютант принес городу на Весле три

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Джонас Рутш отдалился с отдельной группой, отклонившись примерно за 50 километров до финиша.
Спорт

На чемпионате мира немецкие велогонщики проявляют непреклонную решимость побеждать

На чемпионате мира немецкие велогонщики проявляют непреклонную решимость побеждать На последний день европейских шоссейных велогонок немецкие профессионалы провалились. Несмотря на достойную борьбу, команда немецкой велосиaduras (BDR) не смогла выиграть в финале. Выделялись райдеры Nils Politt и Jonas Rutsch. Немцы отлично выступили в категориях юниоров и до 23 лет. Politt пролетел

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно