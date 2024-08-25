- Британка отмечает 102-летие прыжками с парашютом.

Прыжок с парашютом на день рождения больше не кажется чем-то необычным, но для 102-летней женщины это оказалось настоящее приключение - и Манетт Бейли не стала отказываться. Эта жительница Суффолка на востоке Англии стала самым возрастным парашютистом в Великобритании, совершив прыжок с парашютом с высоты около 2130 метров вместе с инструктором, как сообщает BBC.

"Было немного страшно", - призналась отважная леди после прыжка. "Я должна признать, что мои глаза были крепко закрыты". Своим высокоскоростным прыжком Бейли хочет вдохновить других пожилых людей. "Я просто хочу, чтобы другие, приближающиеся к 80 или 90 годам, не сдавались", - сказала она.

Возможность прокатиться на Феррари в 100 лет

Адреналин не был чем-то новым для Бейли в ее золотые годы. В свой 100-й день рождения она прокатилась на Феррари по трассе Формулы-1 в Сильверстоуне, Англия.

Она не знает, откуда взялся ее авантюрный дух, заметила оживленная пенсионерка. "Мне очень повезло оставаться здоровым и активным, так что я должна этим пользоваться", - сказала она. Она планирует наслаждаться каждым моментом. "Другие люди ограничены артритом, а я нет".

Несмотря на свой возраст, Манетт Бейли не теряет интереса к экстремальным видам деятельности и продолжает преодолевать границы, становясь самой возрастной парашютисткой, совершившей прыжок с рекордной высоты.

Чтобы отпраздновать свой 100-й день рождения, Бейли не собиралась замедляться, выбрав прогулку на Феррари по знаменитой трассе Формулы-1 в Сильверстоуне, еще раз доказав, что храбрость и приключения не знают возраста в Великобритании.

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