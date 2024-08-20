- Бремен восстанавливает и возвращает произведения искусства XVI века их законным владельцам

"Произведение искусства, известное как "Отъезд Святой Урсулы", находящееся в коллекции Музеев Бёттчерштрассе в Бремене, будет возвращено законным наследникам еврейского антиквара Жака Розенталь. Совет поддержал реституцию, как подтвердил спикер отдела культуры. В январе 1936 года Розенталь был вынужден продать свой бизнес, жилье и коллекцию искусства из-за преследований. Музей планирует выкупить его обратно.

Эта картина 16-го века находилась под опекой города Бремен с 1988 года, а Федеративная Республика Германия приобрела третью долю в 1989 году. После расследований Центрального института искусствоведения в Мюнхене и исследований происхождения в Музеях Бёттчерштрассе было установлено, что произведение искусства было незаконно конфисковано у Жака Розенталь из-за нацистского гнета. В результате начались переговоры с его потомками. Теперь решено вернуть произведение искусства наследникам.

Наследники в основном довольны тем, что картина останется в коллекции Бремена, как указано в заявлении. До ожидаемого выкупа произведение искусства продолжит выставляться в Музеях Бёттчерштрассе на условиях займа. "Мы благодарны семье Розенталь за то, что они изначально оставили картину в Бремене и дали нам возможность собрать необходимые средства для постоянного пребывания", - сказал Франк Шмидт, директор музея.

Произведение искусства "Отъезд Святой Урсулы" находится в Музеях Бёттчерштрассе, которые расположены в городе Бремен. Несмотря на то, что произведение искусства, скорее всего, будет возвращено наследникам Жака Розенталь, музей планирует выкупить его обратно."

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