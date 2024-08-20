Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБремен

Бремен восстанавливает и возвращает произведения искусства XVI века их законным владельцам

На протяжении нескольких десятилетий картина "Отправление святой Урсулы" находилась в собственности города Бремен. Впоследствии было установлено, что она была незаконно приобретена в ходе нацистского режима. В настоящее время предлагается стратегия.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Музеи на улице Бёттхер являются культурным бриллиантом во всей художественной концепции улицы...
Музеи на улице Бёттхер являются культурным бриллиантом во всей художественной концепции улицы Бёттхер.

- Бремен восстанавливает и возвращает произведения искусства XVI века их законным владельцам

"Произведение искусства, известное как "Отъезд Святой Урсулы", находящееся в коллекции Музеев Бёттчерштрассе в Бремене, будет возвращено законным наследникам еврейского антиквара Жака Розенталь. Совет поддержал реституцию, как подтвердил спикер отдела культуры. В январе 1936 года Розенталь был вынужден продать свой бизнес, жилье и коллекцию искусства из-за преследований. Музей планирует выкупить его обратно.

Эта картина 16-го века находилась под опекой города Бремен с 1988 года, а Федеративная Республика Германия приобрела третью долю в 1989 году. После расследований Центрального института искусствоведения в Мюнхене и исследований происхождения в Музеях Бёттчерштрассе было установлено, что произведение искусства было незаконно конфисковано у Жака Розенталь из-за нацистского гнета. В результате начались переговоры с его потомками. Теперь решено вернуть произведение искусства наследникам.

Наследники в основном довольны тем, что картина останется в коллекции Бремена, как указано в заявлении. До ожидаемого выкупа произведение искусства продолжит выставляться в Музеях Бёттчерштрассе на условиях займа. "Мы благодарны семье Розенталь за то, что они изначально оставили картину в Бремене и дали нам возможность собрать необходимые средства для постоянного пребывания", - сказал Франк Шмидт, директор музея.

Произведение искусства "Отъезд Святой Урсулы" находится в Музеях Бёттчерштрассе, которые расположены в городе Бремен. Несмотря на то, что произведение искусства, скорее всего, будет возвращено наследникам Жака Розенталь, музей планирует выкупить его обратно."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тюрингия поддерживает национальный план отопления местных муниципалитетов.
Федеральные земли Германии

Сельские районы предоставляют финансирование планов управления городским теплом

К 2028 году городские образования должны представить свои стратегии по противодействию воздействию тепла. Это комплексная задача. Финансовая помощь от правительства может стать доступной в ближайшее время.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Примерно 1500 человек разных национальностей сейчас расположились в районе Харц
Федеральные земли Германии

Нелегальные кемперы в Харце выбирают продление срока пребывания до сентября

Более тысячи незаконных обитателей палаток attempting to разжечь значительный пожар в зоне Харц в течение ночи понедельника. Полиция вмешалась и высказывают предположения о planned duration of stay campers.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
ЧП, связанное с районным судом Розенхайма
Федеральные земли Германии

Смертельное уничтожение - операция прекращена.

Молодой мотоциклист, пытаясь заманить фото, бросает себя в самое пекло дороги. Другой мотоциклист попадает в аварию при попытке увернуться, в результате чего гибнут люди.struction выливается в судебное разбирательство.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?
Здоровье

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?

В Италии зарегистрированы два смертельных случая, связанных со встречей с опасным пауком-отшельником Brown Recluse. Сей теперь расползается и на Mallorca, и на Ibiza. Вот важная информация.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно