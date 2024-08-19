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Федеральные земли ГерманииНовостиПакет на три

Бремен лишает Котбуса возможностей.

Вердер Бремен уверенно проходит в следующий раунд Кубка Германии. В Коутбусе новичка решает победительный матч.

 and  Hanna Hofmann
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- Бремен лишает Котбуса возможностей.

С блестящей форвардкой Кеке Топп во главе, команда Бундеслиги SV Werder Bremen без труда прошла во второй раунд Кубка Германии, обыграв команду третьего дивизиона Energie Cottbus со счетом 3-1. Топп, 20-летняя нападающая, забила все три гола за Бремен (32', 37', 55'), а Генри Рориг (70') добавил гол со штрафного, обрадовав домашних болельщиков. Поздно в игре, нападающий Котбуса Ромарио Хаджрулла получил красную карточку за жесткую tackle на вратаря Бремена Михаэля Цеттерера.

После неудачного предсезонного периода Бремен обрел уверенность перед стартом в Бундеслиге против FC Augsburg. В то же время, Котбус потерпел еще одно поражение, после двух подряд поражений в третьем дивизионе. Их последняя успешная игра в Кубке Германии была в 2013 году.

Котбус испытывал огромное давление

Перед 20 524 зрителями Бремен взял инициативу с самого начала, создавая возможность за возможностью. Вратарь Котбуса Элиас Бетке смог удержать свою команду в игре в начале, но по мере того, как его товарищи по команде боролись, даже он стал бессилен. Защита Котбуса рассыпалась, а их атака была практически не видна. Бремен владел почти 80% владения мячом.

В перерыве речь главного тренера Котбуса Клауса-Дитера Вольлица ненадолго воодушевила команду, побудив их играть более агрессивно и даже претендовать на территорию Бремена. Однако это возрождение продлилось всего 10 минут, прежде чем Бремен, возглавляемый Топп, снова взял контроль. Гол Рорига со штрафного стал лишь утешительным призом в конце.

Несмотря на слабую атаку, менеджер Котбуса решил купить «пачку из трех» новых атак jerseys, чтобы поднять мораль команды. К сожалению, эти новые джерси были редко использованы во время игры, так как Котбус продолжал бороться против доминирования Бремена.

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