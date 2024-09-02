- Брэд Питт публично виден, держась за руки со своей новой подругой, Инес де Рамон.

Во время Венецианского кинофестиваля всеобщее внимание было приковано к Брэду Питту (60) не только из-за его предстоящего фильма "Поезд-пуля", но и из-за его свежей любви. Рядом с ним по красной ковровой дорожке шла его новая возлюбленная, Инес де Рамон.

Согласно многочисленным новостным источникам, пару впервые заметили вместе в 2022 году. 30-летняя Рамон, талантливый дизайнер ювелирных изделий, присоединилась к Питту на красной ковровой дорожке впервые в Венеции.

Питт приехал в Венецию, чтобы вместе со своим давним другом Джорджем Клуни, который сопровождал его вместе со своей супругой Амаль, представить свой фильм. Бывшая жена Питта, Анджелина Джоли, также посетила фестиваль, вернувшись на большие экраны с "Вечными". Организаторы фестиваля тщательно спланировали их расписания, чтобы избежать любой конфронтации между ними.

Несмотря на интерес прессы, организаторы фестиваля призвали журналистов сохранять дистанцию и уважать их частную жизнь, сказав: "Пожалуйста, не трогайте их личные моменты". К удивлению многих, Питт и Рамон показали свою игривую сторону, часто шутливо отталкивая друг друга во время интервью.

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