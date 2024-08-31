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Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон.

Как сообщает "Page Six", Брэд Питт и Инес де Рамон провели некоторое время вместе на винограднике, несмотря на плотный график Питта в последнее время. Газетная колонка "Нью-Йорк Пост" утверждает, что Питт взял более длительный, непрерывный отпуск с дизайнером ювелирных изделий.

Перед этим романтическим отдыхом Питта видели, как он проводит время со своим другом Джорджем Клуни и его женой Амал в Италии. Однако Инес де Рамон не была рядом с ним на этой поездке. Питт также посетил Исландию и снимался в своем предстоящем фильме "Ф1". Пара Брэд Питт и Инес де Рамон держат низкий профиль с тех пор, как впервые появились слухи о их отношениях в ноябре 2022 года.

Борьба за опеку еще не окончена

Брэд Питт и Анджелина Джоли встретились на съемках "Мистер и Миссис Смит" в 2005 году и вскоре влюбились. Они обручились в 2012 году и поженились во Франции, в Шато Мираваль, в 2014 году. В сентябре 2016 года Джоли подала на развод, начав жаркую борьбу за опеку между двумя знаменитостями. Несмотря на то, что их официально признали разведенными в 2019 году, по-прежнему сообщается о разногласиях в переговорах о соглашении о разводе. Пара воспитывает шестерых детей: Мэддокс (23), Пакс (20), Захара (19), Шайло (18) и близнецы Вивьен и Нокс (16). В недавнем интервью Джоли намекнула, что продолжающаяся борьба за опеку удерживает ее в Лос-Анджелесе.

В разгар их продолжающейся борьбы за опеку Брэд Питт выбрал провести некоторое время в Шато Мираваль со своей новой подругой, Инес де Рамон. Развлечения на винограднике оправдали свою обычную прелесть, дав Питту необходимый перерыв от судебных разбирательств.

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