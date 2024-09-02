Брэд и его последний романтический компаньон отправляются в путешествие в Венецию

Брэд Питт снова окунул ноги в мир свиданий и не стал этого скрывать. На 81-м Венецианском кинофестивале он появился со своей новой возлюбленной, Инес де Рамон. Пара посетила премьеру последнего фильма Питта "Волки", где позировала бок о бок и сфотографировалась с другом Питта Джорджем Клуни и его женой Амаль. Интересно, что Клуни также снялся в этом фильме.

Для мероприятия Питт выбрал стильный черный костюм, дополненный черной футболкой вместо официальной рубашки. С другой стороны, де Рамон, ювелирный дизайнер, блистала в белом платье в пол с одним плечом.

Их эффектное появление на красной дорожке стало первой подобной выходкой пары. Первое появление вместе состоялось на гонках "Формулы 1" в Сильверстоуне в июле.

Поговаривают, что новые романтические отношения Питта начались после его расставания с длительным партнером Анджелиной Джоли в 2015 году. Пара воспитывает шестерых детей, трое из которых биологические, а трое усыновленные. Это был первый публичный выход Питта с партнером после расставания с Джоли.

Между тем, Джоли также посетила кинофестиваль. Она представила биографический фильм "Мария", в котором сыграла знаменитую оперную певицу Марию Каллас, 29 августа.

В интервью "Вог" директор фестиваля Альберто Барбера упомянул, что позаботился о том, чтобы бывшие партнеры не столкнулись. Чтобы предотвратить конфликт, Джоли уехала на следующую премьеру в США, пока Питт и де Рамон оставались на Лидо. Встреча в случайном порядке казалась практически невозможной.

На 81-м Венецианском кинофестивале развлечений добавили присутствие Брэда Питта и его новой возлюбленной Инес де Рамон. Их появление на красной дорожке на премьере фильма Питта "Волки" было долгожданным моментом, добавившим блеска знаменитостей на мероприятие.

Читайте также: