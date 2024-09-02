- Брэд и Джордж в настоящее время в Венеции, Италия.

Бред Питт успешно избежал возможной встречи со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли в Венеции. На кинофестивале Питт решил сделать пышное появление вместе со своим коллегой и другом Джорджем Клуни. Два голливудских суперзвезды появились на водетакси, улыбаясь для фотографий. Их фильм "Волки" дебютировал в воскресенье вечером.

Однако, похоже, Питт приземлился в Венеции уже в субботу, с фотографиями папарацци, указывающими на его присутствие с подругой Инес де Рамон. В то время как Джоли уже представила свой новый фильм "Мария" в четверг и, как сообщается, уехала сразу же.

Сюжет нового фильма Бреда Питта и Джорджа Клуни

"Волки" - это смесь криминала и комедии, представляющая первое сотрудничество мегазвезд Джорджа Клуни и Бреда Питта со времен комедийного шпионского фильма "Сжечь после прочтения" 2008 года. Проект режиссирует Джон Уоттс, известный своей работой над "Человеком-пауком". В "Волках" Клуни играет умелого "решальщика" проблем, которого отправляют стереть все следы с места преступления для богатого клиента в Нью-Йорке. По случайности другой "решальщик" (Питт) появляется на сцене, вынуждая двух одиноких людей работать вместе.

Помимо Клуни и Питта, "Волки" могут похвастаться талантами Эми Райан ("Сахар") и Остина Абрамса ("Эйфория").

На кинофестивале присутствие фильма "Волки" Бреда Питта и Джорджа Клуни привлекло много внимания, собрав множество ценителей кинематографии. После своего пышного появления Питт и Клуни приняли участие в захватывающей сессии вопросов и ответов о своем сотрудничестве в "Волках" и трудностях, с которыми они столкнулись во время съемок.

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