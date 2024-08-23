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Братья разошлись после стрельбы в здании Центрального вокзала.

 and  Anne Legman
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Во вторник вечером основной железнодорожный вокзал был закрыт на 25 минут из-за полицейской...
Во вторник вечером основной железнодорожный вокзал был закрыт на 25 минут из-за полицейской инициативы.

- Братья разошлись после стрельбы в здании Центрального вокзала.

В результате летального обстрела на центральном железнодорожном вокзале Франкфурта появились первые предположения о мотиве: он может быть связан с семейным конфликтом, как заявила прокуратура Франкфурта.

Ранее турецкие СМИ намекали на семейную ссору как на возможную причину, не предоставляя конкретных доказательств. Во вторник вечером на платформе вокзала 54-летний турецкий мужчина, как считается, открыл огонь по 27-летнему турецкому мужчине. Турецкая газета "Хюрриyet" сообщила о продолжающемся конфликте между двумя курдскими семьями, не ссылаясь на источники.

После инцидента подозреваемый был быстро задержан федеральной полицией. Было выдано постановление об аресте по подозрению в убийстве. К сожалению, жертва скончалась на месте. Сообщается, что подозреваемый выстрелил в 27-летнего мужчину дважды в голову, когда тот лежал на земле.

Вскоре после этого представитель прокуратуры внес ясность в некоторые неточности, распространенные в СМИ. В настоящее время нет окончательных выводов о каких-либо турецких связях с инцидентом.

Подлинность видеозаписи с камер видеонаблюдения подтверждена

В свете распространения в интернете видеозаписи с камеры видеонаблюдения следователи подтвердили, что она совпадает с их собственными записями. Запись показывает, как мужчина подходит к другому мужчине сзади, целенаправленно целится ему в голову и затем видит, как жертва падает.

Инцидент на главном железнодорожном вокзале Франкфурта произошел в результате столкновения между двумя турецкими лицами. Атака произошла возле главного железнодорожного вокзала.

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