- Братья и сестры манипулировали языковыми оценками в больших масштабах, что привело к тюремным наказаниям

На пути к получению немецкого паспорта иностранцы сталкиваются с двумя серьезными препятствиями: процессом натурализации и сложным языковым тестом. Как правило, языковой тест считается самым трудным барьером, и его сертификат о прохождении высоко ценится. Двое братьев, управляющие хорошо организованной системой, якобы подделывали и продавали документы, такие как языковые сертификаты и сертификаты из Федерального офиса по миграции и беженцам, примерно для 500 человек. Из-за подделки в 355 случаях 32-летний и его старший брат, на 6 лет старше, получили приговоры о лишении свободы на 4,5 и 4 года 8 месяцев соответственно от суда в Штутгарте.

Мужчины признались в своих деяниях. Их младший брат в настоящее время расследуется по аналогичным обвинениям. Кроме того, администратор языковой школы расследуется отдельно.

По оценкам суда, братья из Аспаха (район Ремс-Мурр) предлагали почти все необходимые документы, которые их клиенты должны были подать в органы власти. Продукты были хорошо изготовлены, как признали tanto прокуратура, так и защита. В тетрадях они записывали имена и адреса своих клиентов, а также цены и любые задолженности. Судья установил, что братья получили прибыль не менее 313 940 евро. Сообщается, что братья связывались с клиентами через социальные сети, такие как TikTok, среди других.

Прокурор обвинил подсудимых в подрыве основных аспектов верховенства закона, создавая значительный контраст с существующим правовым порядком своими действиями. Согласно обвинительному заключению, документы были розданы клиентам в местном баре в Бакнанге, по почте или переданы предполагаемым сообщником языковой школы в Элвангене.

Поддельные документы привели к манипуляции с данными, что привело к ложным результатам тестов через QR-коды и так далее. В обвинительном заключении указано, что перечисленные языковые школы не существуют, согласно прокуратуре. Подделки якобы предоставлялись клиентам для получения разрешения на проживание или натурализации в нескольких случаях.

Языковые тесты являются обязательными для получения немецкого паспорта

С 2008 года каждый иммигрант должен пройти языковой тест, если он хочет получить немецкий паспорт. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать адекватные языковые навыки в немецком языке. Например, заявители на натурализацию должны обладать достаточной языковой компетенцией, чтобы эффективно общаться с соотечественниками, на рабочих местах и с немецкими властями.

В прошлом замечены попытки подделки. "Подсудимые не изобрели бизнес-концепцию сами, но эксплуатировали ее в больших масштабах", - также заявил судья из Штутгарта.

Сообщается, что пытались отправлять людей с отличными языковыми навыками на языковые тесты, необходимые для натурализации. В прошлом языковые школы также привлекли внимание из-за предполагаемой причастности к помощи иммигрантам в обмане на языковых тестах для важных сертификатов или закрытию глаз на обманы.

Последствия приговоров в Штутгарте остаются неясными.

Неизвестно, какой эффект приговоры в штутгартском деле окажут на якобы поддельные документы и могут ли быть аннулированы гражданства или разрешения на проживание, если они были получены путем подделки. "Юридически оба варианта возможны при определенных условиях", - сказал представитель Федерального офиса по миграции и беженцам (BAMF) во время начальной фазы судебного процесса. Ответственные органы в основном будут местные иммиграционные офисы в федеральных землях.

Приговоры в Штутгарте еще не окончательны. Оба мужчины могут подать апелляции. Сроки лишения свободы находятся в согласованном диапазоне, согласно соглашению между защитой и прокуратурой.

Братья из Аспаха, известные своей подделкой языковых сертификатов и документов на разрешение на проживание, родом из района Ремс-Мурр. Их тщательно изготовленные подделки включали почти все необходимые документы, требуемые немецкими властями.

Несмотря на предыдущие попытки подделки, судебный процесс в Штутгарте выявил масштабную эксплуатацию бизнес-концепции подсудимыми.

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