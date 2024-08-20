- Бранденбургское отделение партии AfD подает жалобы на конституционную пересмотр.

АфД в ландтаге Бранденбурга оспаривает конституционность нового теста на лояльность к конституции для государственных служащих. Пятая часть депутатов ландтага подала заявление на пересмотр процедуры законодательства, как подтвердил представитель Конституционного суда Бранденбурга агентству DPA. Эта группа состоит из 24 депутатов от АфД в ландтаге. Цель теста - выявлять экстремистов среди потенциальных государственных служащих с 1 сентября.

Закон был принят ландтагом в апреле, как сообщило Министерство внутренних дел, впервые на всей территории Германии. До принесения присяги на верность должности кандидаты в государственные служащие пройдут стандартную проверку в офисе конституционной защиты, чтобы определить, были ли они отмечены за действия против свободного демократического основного порядка. Устранение механизма жалоб, предусмотренного в законе о дисциплине, является спорным вопросом.

В своей жалобе группа АфД утверждает, что конституционные нормы нарушаются, как указано в письменном представлении объемом 140 страниц с приложениями. По словам группы, затрагивается ряд норм.

Группа планирует выразить свое мнение по этому вопросу сегодня. Ранее они объявили, что подадут конституционную жалобу на новое правило. В апреле депутат от коалиции Марианне Шпринг-Раумшуessel обвинила их в еще одном шаге к "ДДР 2.0".

Министр внутренних дел Михаэль Штюбген (ХДС) хочет быстрее выявлять конституционных противников с помощью теста. В апреле он также признал, что было бы уместно, если бы Конституционный суд Бранденбурга независимо исследовал закон. Тест применяется только к кандидатам, которые уже были отобраны для найма, и для которых лояльность к конституции является последним критерием, подлежащим проверке перед наймом. Левые также выступали против теста, признавая риски, связанные с новым законом о дисциплине.

АфД в ландтаге Бранденбурга оспаривает конституционность теста на лояльность к конституции для государственных служащих, как указано в их представлении объемом 140 страниц. Этот тест, который является обязательным для потенциальных государственных служащих в Бранденбурге, будет введен Министерством внутренних дел на всей территории Германии с 1 сентября.

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