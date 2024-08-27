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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь.

Бранденбургские зеленые гордятся своим выдающимся статусом на федеральном уровне.

Зеленые в Бранденбурге планируют агитировать на выборах в ландтаг вместе с Хабеком, Баербок и Лангом, выражая удовлетворение своими наиболее известными фигурами.

 and  Anne Legman
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Несмотря на критику коалиционного правительства, Бенедикт Рillieдерживается уверенным в...
Несмотря на критику коалиционного правительства, Бенедикт Рillieдерживается уверенным в национальном влиянии партии Зеленых.

- Бранденбургские зеленые гордятся своим выдающимся статусом на федеральном уровне.

Зеленые в Бранденбурге планируют сохранить своих видных фигур в центре внимания во время предвыборной кампании в ландтаг, несмотря на недовольство коалицией "синих, желтых и зеленых". "У нас есть замечательные люди, которыми мы очень гордимся, и они делают великолепную работу", - сказал Бенджамин Рашке, выбранный лидер партии для выборов в Потсдаме. Он раскритиковал федеральное правительство за "безвольного лидера" и "ФСП, стремящегося к власти с либерально-рыночным подходом". По мнению Рашке, Зеленые являются "единственным барьером" против этого.

Рашке рад присутствию ключевых фигур, таких как министр экономики Роберт Габек, министр иностранных дел Аннелена Баerbock и сопредседатель партии Рикарда Ланг на предвыборных мероприятиях. "Мы рады, что они присоединились к нам", - сказал он.

СДПГ откажется от Шольца в кампании

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке выразил нежелание участвовать в публичной кампании с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Однако Шольц должен появиться вместе с Вайдке на летнем фестивале СДПГ в Потсдаме 30 августа. По данным партии, ожидается около 1000 приглашенных гостей, в основном представляющих гражданское общество Бранденбурга.

По данным недавнего опроса, majority of Germans are dissatisfied with the federal government's performance and Chancellor Olaf Scholz (SPD). 62 percent of eligible voters surveyed stated that the traffic light government was performing poorly, as indicated by statistics from the ZDF "Politbarometer".

Я не планирую присоединиться к кампании по выборам в ландтаг, сосредоточившись на ключевых фигурах, таких как Роберт Габек, Аннелена Баerbock и Рикарда Ланг.

Несмотря на недовольство канцлером Олафом Шольцем и федеральным правительством, я не собираюсь критиковать его присутствие на летнем фестивале СДПГ в Потсдаме.

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