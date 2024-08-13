- Бранденбург вспоминает строительство стены 63 года назад

Представители политики, культуры и общества собрались в Потсдаме и Гроссбейерене, чтобы почтить память о начале строительства Берлинской стены 63 года назад. "Более 28 лет, миллионы людей страдали под разделение", - сказал министр-президент Диетмар Вайдке (СДПГ) по сообщению Государственной канцелярии. По меньшей мере, 140 человек погибли у Берлинской стены. "Их смерть до сих пор является предупреждением для нас. Предупреждение о том, что свободу воли народа нельзя подавлять вечно", - сказал Вайдке.

В то время, когда единство и дух общины находятся под большим давлением, важно помнить, подчеркнул Вайдке. Во время мирной революции люди боролись за право свободно выражать свои мнения. "Когда некоторые люди сегодня заявляют, что они не могут сказать многое, это кажется мне насмешкой и презрением к тем, кто боролся за нашу свободу в 1989 году".

Строительство Берлинской стены началось 13 августа 1961 года. Лидерство ГДР хотело остановить массовую эмиграцию людей в Западный Берлин и Федеративную Республику, что мешало экономике ГДР и дестабилизировало государство. Примерно 155-километровый барьер разделял Берлин более 28 лет. После массовых протестов в ГДР, стена была открыта 9 ноября 1989 года.

Председатель ландтага Ульрике Лидтке (СДПГ) подчеркнула важность помнить о тех, кто погиб у стены. "Важно и остается помнить женщин и мужчин, которые заплатили своей жизнью за желание свободы", - сказала она. Эта память принадлежит жертвам - так же, как и будущим поколениям.

Председатель Бранденбургского ХДС Ян Реманн сказал: "Память о Берлинской стене - это не только взгляд в прошлое, но и мандат на будущее, который сегодня более актуален, чем когда-либо: свобода и демократия не данность. Их нужно защищать, охранять и жить - каждый день". Он также провел мост к текущей политической ситуации. "Если мы видим, что удовлетворенность снижается, как в текущемGermany Monitor, мы как политики призваны приложить еще больше усилий и полностью сосредоточиться на решении проблем, которые волнуют людей".

История Берлинской стены служит жестким напоминанием о разделении и борьбе за свободу, которая когда-то существовала в Германии. Помня о начале строительства Берлинской стены 63 года назад, мы чтим тех, кто погиб в борьбе за единство и свободу.

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