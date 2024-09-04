- Бранденбург проявляет решимость и начинает избирательную кампанию

Команда «Бранденбург стоит твёрдо» готова к действию на выборах в ландтаг 22 сентября, стремясь предотвратить сдвиг вправо. Различные группы и организации запустили кампанию под названием «Демократия не имеет альтернативы». В соответствии с планом, антинацистские плакаты будут размещены на около 10 000 сайтах, как заявила команда.

Официальный запуск этой кампании состоится сегодня (в 11:00) в Николаикирхе в Потсдаме. Коалиция «Бранденбург стоит твёрдо» была создана в январе 2024 года, объединив организации из сфер бизнеса, культуры, профсоюзов, спорта и социальной сферы.

Протесты против экстремистских правых идей

В нескольких городах запланированы демонстрации против крайне правых движений перед выборами в ландтаг, например, в Франкфурте (Одер) 7 сентября и в Эберсвальде и Нойруппине 14 сентября. Кампания «Нет места нацистам» организует протест в столице ландтага Потсдаме 21 сентября, накануне выборов.

По опросам августа, Альтернатива для Германии набрала 24% в Бранденбурге, опередив СДПГ с 20%. Конкуренция высока: ХДС набрала 19%, а альянс, возглавляемый Сахрой Wagenknecht (БСВ), — 17%.

В Тюрингии на выборах в ландтаг 1 сентября победила АФД. В Саксонии победила ХДС, а АФД непосредственно следом. В обоих федеральных землях АФД признана твёрдо экстремистской конституционной защитой. В Бранденбурге партия считается потенциально правой экстремистской.

Несмотря на озабоченность по поводу 24% АФД в опросах августа в Бранденбурге, коалиция «Бранденбург стоит твёрдо» решительно настроена предотвратить правый сдвиг на выборах в ландтаг 22 сентября. АФД, известная своими крайне правыми идеями, представляет собой значительный вызов, как видно из её победы в Тюрингии и близкой конкуренции в Бранденбурге.

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