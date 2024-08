Брайтон как Мюллер:

Молодой игрок национальной сборной Браян Груда вот-вот перейдет в Премьер-Лигу. Бундеслига клуб ФSV Mainz 05 может получить более 30 миллионов евро в обмен.

Томас Мюллер уже знал об этом в октябре прошлого года. "Груда - это бомба", - хвалил он талантливого молодого игрока, который в то время играл за клуб Бундеслиги ФSV Mainz 05.

Мюллер получил футболку немецко-албанского игрока после победы в чемпионате с Баварией Мюнхен над Рейн-Хессенами (3:1). Однако футболка может скоро устареть - Груда, по слухам, находится на грани сенсационного многомиллионного перехода в английскую Премьер-Лигу.

Южный английский клуб Brighton & Hove Albion с немецким менеджером Фабианом Хюрцелером, похоже, очень заинтересован в 20-летнем игроке, несмотря на то, что у него еще остается два года контракта с Майнцем. Трансферная стоимость Груды, по слухам, составляет от 30 до 40 миллионов евро. Если спортивный директор ФСВ Кристиан Хайдель сможет провернуть эту сделку, это станет рекордным трансфером для клуба.

Уникальные качества Груды: тонкий, креативный, внимательный

Груда сыграл всего 30 матчей в Бундеслиге (четыре гола, три ассиста), но игрок национальной сборной U21 является одним из самых многообещающих открытий прошлого сезона. Поэтому он даже получил возможность попробовать себя с национальной командой и тренироваться с ней перед домашним чемпионатом Европы - и Груда, несомненно, произвел впечатление в Бланкенхайне.

"Когда ты смотришь на него, ты видишь, что у него есть что-то особенное", - сказал Мюллер о Груде в тренировочном лагере в Тюрингии: "Для него сейчас важна стабильность, он уже далеко. Вот почему я получил его футболку тогда. Я нашел его довольно впечатляющим". Нагельсманн выразил подобное мнение. "Браян Груда - очень тонкий футболист и крайне креативный в финальной трети", - сказал национальный тренер: "Он себя проявил".

Кузница талантов в тени собора в Шпейере

Подвижный дриблер уже демонстрировал эти навыки в детстве и юности. Родившийся в палатском городе Шпейере Груда initially played in the shadow of the cathedral with the older age groups of FC 09 before moving to Karlsruhe SC and later Mainz at the age of 11. С ФСВ он выиграл немецкое A-юношеское первенство в прошлом году - с победой в финале противBorussia Dortmund.

В то время ФСВ уже заключил с Грудой профессиональный контракт. В январе 2023 года 18-летний Груда дебютировал в Бундеслиге в матче против Дортмунда (1:2). В прошлом сезоне Груда продемонстрировал свой класс в борьбе ФСВ за выживание. Его первый гол в высшей лиге состоялся вскоре после обмена футболок с Мюллером 6 октября против Borussia Mönchengladbach (2:2).

Хотя в последнее время ходили слухи об интересе двукратного чемпиона Байера Леверкузена и многократного чемпиона Мюнхена, Груда originally wanted to gain more playing experience with the FSV. Хюрцелер, похоже, убедил его в другом пути.

