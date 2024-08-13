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Брайер увольняется с поста менеджера команды "Ханса"

Паскаль Брейер, опытный нападающий, вернулся в Ганзу Рostenбург только этим летом, но новая роль закончилась для 32-летнего игрока.

 and  Mark Rodriguez
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- Брайер увольняется с поста менеджера команды "Ханса"

Долгоиграющий форвард Паскаль Брайер завершил свою новую роль менеджера команды Ганзы Росток всего через несколько недель. Третий дивизионный футбольный клуб объявил об этом во вторник.

32-летний Брайер сослался на семейные причины для этого решения. "Моя жена и две маленькие дочери нуждаются в муже и отце рядом. К сожалению, это несовместимо с требовательными задачами менеджера команды, который должен быть доступен для команды круглосуточно", - сказал Брайер.

Родной шваб, Брайер играл за команду Росток с января 2018 года по август 2023 года и вернулся в вылетевшую во второй дивизион команду этим летом после года в VfB Любек. FC Ганза вскоре займется поиском нового менеджера, согласно заявлению клуба.

Уход Брайера как менеджера стал окончанием его пребывания в клубе Третьей лиги, Ганза Росток. Поиск нового менеджера для руководства командой в Третьей лиге начался после его ухода.

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