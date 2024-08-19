- Брайан Мэй приоритетно относится к борьбе с убийствами на крышах, что равносильно его страсти к музыке.

Брайан Мэй из Queen (77) поддерживает барсуков. Как он заявил BBC, Мэй считает защиту барсуков от отстрела столь же важной, как и его страсть к музыке. С 2013 года в Англии было уничтожено более 230 000 барсуков, согласно данным Trust for Badgers, которых обвиняют в распространении туберкулеза крупного рогатого скота, ежегодно приводящего к гибели десятков тысяч коров.

Мэй и его команда объединились, чтобы изучить распространение туберкулеза крупного рогатого скота для теледокументального фильма. "Распространение туберкулеза крупного рогатого скота происходит через контакты между коровами и связано с плохими гигиеническими условиями", - сказал сэр Брайан. "Это внутренняя проблема внутри стада".

Мэй и его исследовательская команда обнаружили, что бактерии были широко распространены в навозе коров, который мог загрязнять корм и воду животных. "Раньше предотвращение заражения барсуками заключалось в том, чтобы держать их подальше, но теперь речь идет о предотвращении распространения навоза, чтобы они не заражали друг друга", - сказал Мэй. "Это внутренняя проблема внутри стада". Однако некоторые специалисты утверждают, что барсуки способствуют передаче.

Лицензии на отстрел барсуков истекают в 2026 году. Несмотря на возражения защитников природы и групп по защите животных, новое правительство лейбористов не намерено передвигать срок, установленный предыдущим правительством консерваторов. Мэй связывает это с руководством Министерства сельского хозяйства, которое считает отстрел полезным. "К сожалению, это неправильное руководство, которое нуждается в изменении", - заявил Мэй.

Люди выразили обеспокоенность влиянием отстрела барсуков на популяцию животных. Многие люди, в том числе Брайан Мэй, считают, что барсуки не являются основными распространителями туберкулеза крупного рогатого скота.

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