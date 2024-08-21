Брайан Флорес из "Минесота Викингс" выразил желание развиваться дальше после его критики Туа Таговайлоа.

Бывший квотербек "Майами Долфинс" сделал несколько заявлений во время недавнего интервью, которое было показано в понедельник, где он обсуждал различия в стиле тренерства Флёрса и его нынешнего главного тренера, Майка МакДаниэла.

"Послушайте, я просто говорю правду. Это меня задело не только с положительной стороны," - сказал Флёрс журналистам во вторник.

"Но в то же время, я должен использовать это как возможность для роста и Improvement. Как я могу использовать эту ситуацию, чтобы стать лучше? Я тот человек, о котором они говорили? Нет. Но как я могу улучшить себя и убедиться, что больше никто не будет говорить обо мне в таком ключе?"

Флёрс сейчас в своем втором сезоне в качестве координатора защиты "Миннесота Вайкингс", возглавляя "Долфинс" во время драфта Тагуавоалоа в 2020 году. Тагуавоалоа и Флёрс работали вместе в течение двух сезонов, в которых Тагуавоалоа участвовал в 23 играх, набрав 4467 ярдов, забив 27 тачдаунов и допустив 15 перехватов. К сожалению, "Долфинс" не смогли выйти в плей-офф в обоих сезонах.

"Если вас постоянно критикует плохой человек, вы в конечном итоге начнете внутренне принимать эту негативность", - сказал Тагуавоалоа на "Шоу Дана Ле Батарда с Стуготзом", когда речь зашла о Флёрсе.

Флёрс искренне рад успехам Тагуавоалоа

Флёрса уволили из команды в январе 2022 года после трех сезонов, и его заменил МакДаниэл. С тех пор Тагуавоалоа продемонстрировал значительные улучшения.

В сезоне 2021 года Тагуавоалоа сыграл во всех 17 играх впервые в своей карьере, возглавив лигу с 4264 ярдами передач, завершив 69,3% пасов, забив 29 тачдаунов и допустив 14 перехватов. "Долфинс" вышли в плей-офф в двух сезонах под руководством МакДаниэла.

Тагуавоалоа недавно подписал контракт на четыре года на сумму 212,4 миллиона долларов.

"Я искренне болею за успехи Тагуавоалоа и просто хочу ему всего наилучшего", - заключил Флёрс.

"Отношения игроков и тренеров очень важны для меня. Тренерская работа заключается в оказании положительного влияния на молодых игроков - вот почему я стал тренером. Мои тренеры оказали значительное влияние на меня в молодости, и я хочу передать это вперед и помочь молодым людям стать лучшей версией самих себя".

Время Флёрса с "Долфинс", в основном с Тагуавоалоа, было отмечено сложными ситуациями, так как они не смогли выйти в плей-офф в обоих сезонах, которые они провели вместе. Несмотря на это, Флёрс искренне рад нынешним успехам Тагуавоалоа под руководством МакДаниэла, признавая важность позитивных отношений между игроком и тренером в своей тренерской философии, стремясь помочь молодым игрокам стать лучшими версиями самих себя.

В мире спорта Флёрс использует критику как возможность для роста и Improvement, так как постоянная критика со стороны негативного человека может потенциально привести к внутреннему принятию этой негативности. Given его история с "Долфинс" и Тагуавоалоа, Флёрс стремится использовать свой опыт, чтобы стать лучше в своей нынешней роли координатора защиты "Вайкингс".

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