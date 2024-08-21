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Брайан Флорес из "Минесота Викингс" выразил желание развиваться дальше после его критики Туа Таговайлоа.

Управляющий обороной «Миннесоты Вайкингс» Брайан Флорс выражает желание развиваться после заявлений бывшего игрока Туа Тагаовайлоа, в которых он изображается неприемлемым.

 and  Alex Stellmacher
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Главный тренер защиты "Вайкингов" Брайан Флores Observable, как его команда проводит тренировки.
Главный тренер защиты "Вайкингов" Брайан Флores Observable, как его команда проводит тренировки.

Брайан Флорес из "Минесота Викингс" выразил желание развиваться дальше после его критики Туа Таговайлоа.

Бывший квотербек "Майами Долфинс" сделал несколько заявлений во время недавнего интервью, которое было показано в понедельник, где он обсуждал различия в стиле тренерства Флёрса и его нынешнего главного тренера, Майка МакДаниэла.

"Послушайте, я просто говорю правду. Это меня задело не только с положительной стороны," - сказал Флёрс журналистам во вторник.

"Но в то же время, я должен использовать это как возможность для роста и Improvement. Как я могу использовать эту ситуацию, чтобы стать лучше? Я тот человек, о котором они говорили? Нет. Но как я могу улучшить себя и убедиться, что больше никто не будет говорить обо мне в таком ключе?"

Флёрс сейчас в своем втором сезоне в качестве координатора защиты "Миннесота Вайкингс", возглавляя "Долфинс" во время драфта Тагуавоалоа в 2020 году. Тагуавоалоа и Флёрс работали вместе в течение двух сезонов, в которых Тагуавоалоа участвовал в 23 играх, набрав 4467 ярдов, забив 27 тачдаунов и допустив 15 перехватов. К сожалению, "Долфинс" не смогли выйти в плей-офф в обоих сезонах.

"Если вас постоянно критикует плохой человек, вы в конечном итоге начнете внутренне принимать эту негативность", - сказал Тагуавоалоа на "Шоу Дана Ле Батарда с Стуготзом", когда речь зашла о Флёрсе.

Флёрс искренне рад успехам Тагуавоалоа

Флёрса уволили из команды в январе 2022 года после трех сезонов, и его заменил МакДаниэл. С тех пор Тагуавоалоа продемонстрировал значительные улучшения.

В сезоне 2021 года Тагуавоалоа сыграл во всех 17 играх впервые в своей карьере, возглавив лигу с 4264 ярдами передач, завершив 69,3% пасов, забив 29 тачдаунов и допустив 14 перехватов. "Долфинс" вышли в плей-офф в двух сезонах под руководством МакДаниэла.

Тагуавоалоа недавно подписал контракт на четыре года на сумму 212,4 миллиона долларов.

"Я искренне болею за успехи Тагуавоалоа и просто хочу ему всего наилучшего", - заключил Флёрс.

"Отношения игроков и тренеров очень важны для меня. Тренерская работа заключается в оказании положительного влияния на молодых игроков - вот почему я стал тренером. Мои тренеры оказали значительное влияние на меня в молодости, и я хочу передать это вперед и помочь молодым людям стать лучшей версией самих себя".

Время Флёрса с "Долфинс", в основном с Тагуавоалоа, было отмечено сложными ситуациями, так как они не смогли выйти в плей-офф в обоих сезонах, которые они провели вместе. Несмотря на это, Флёрс искренне рад нынешним успехам Тагуавоалоа под руководством МакДаниэла, признавая важность позитивных отношений между игроком и тренером в своей тренерской философии, стремясь помочь молодым игрокам стать лучшими версиями самих себя.

В мире спорта Флёрс использует критику как возможность для роста и Improvement, так как постоянная критика со стороны негативного человека может потенциально привести к внутреннему принятию этой негативности. Given его история с "Долфинс" и Тагуавоалоа, Флёрс стремится использовать свой опыт, чтобы стать лучше в своей нынешней роли координатора защиты "Вайкингс".

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