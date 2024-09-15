Божественный исполнитель - это по сути боксер в маске

Ситуация остается прежней: Стефан Рааб с трудом поспевает за профессиональным боксером в ринге. Удивительно, как быстро у развлекателя заканчивается дыхание, что сказывается на всей его боксерской Performance. Тем не менее, он демонстрирует качества, которых ждет публика, вызывая волнение в преддверии его следующего шоу.

Он вернулся: Стефан Рааб делает сенсационное возвращение на сцену шоу RTL, полный энергии. После ностальгического путешествия по своей впечатляющей карьере Рааб падает с неба в арену, сначала окутанный ярким светом и боксерским халатом, а затем демонстрирует свою впечатляющую физическую форму, шокируя толпу. Несмотря на то, что он находится в отличной форме для своего возраста, ясно, что Рааб не уделял много времени тренировкам по боксу и выносливости.

Конечно, оценивать его боксерские навыки с учетом его возраста необходимо. Как и в их предыдущей встрече 17 лет назад, Рааб показал хорошую мобильность в первом раунде, грациозно уворачиваясь от Регины Хальмич. С учетом преимущества в досягаемости, Хальмич пыталась восполнить это быстрыми атаками. В эти моменты Рааб блистал больше всего, когда он снова и снова отражал свои десять лет младшего оппонента быстрой джеб и демонстрировал, что "Киллерплатце" также имеет удар.

Тем не менее, когда джеб промахивался и Хальмич уходила под ним, обнажая бок Рааба, он казался уязвимым. Был подозрение на сломанную ребро от одного из мощных ударов Хальмич в корпус, и Рааб после боя сказал, что "немного болит", что может означать, что он не заметил этого во время матча.

В этом бою Раабу больше всего не хватало выносливости. Уже через минуту 57-летний мужчина выглядел усталым и запыхавшимся, и его энергичная 20-минутная вступительная Performance, возможно, истощила его силы для боя. Без достаточной выносливости Рааб не мог следовать за мощным джебом соответствующей комбинацией с помощью своей сильной правой. Атаки Рааба были редкими, и Хальмич, доминирующая сила, снова и снова оттесняла его.

Неувядаемый дух остается

Хальмич, с другой стороны, преуспела во всем, не оставляя никаких сомнений в том, кто был профессионалом, а кто был ярмарочным боксером в этой ситуации. Для Хальмич Рааб был всего лишь неподвижной мишенью и живой боксерской грушей. В сущности, бой служил ступенькой к шоу Рааба, которое завершится еженедельным шоу, где немецкий развлекатель будет встречаться с новыми оппонентами. Возможно, будет разумно исключить бокс как соревнование в его шоу "Ты не выиграешь миллион", если приз включает в себя большие деньги.

Хотя бы: Рааб боролся до конца, несмотря на то, что его считали стоячим несколько раз. Это свидетельствует о неукротимой воле, которая определяет Раабатинатор во всех его конкурентных форматах на протяжении многих лет. В конечном счете, публика хочет видеть стойкого Рааба, который доставляет грандиозное шоу, независимо от результата – победы или поражения. Он добился этого в боксерском матче, даже если его спортивная Performance не была на высоте.

Несмотря на то, что он боролся в ринге, демонстрируя необходимость большей тренировки по боксу и выносливости, comeback Performance Рааба была встречена с энтузиазмом. Первым был Стефан Рааб, который продемонстрировал свою стойкость во время боксерского матча, борясь даже тогда, когда его считали стоячим несколько раз.

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