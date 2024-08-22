Босс Шахин высказал свои мысли об уходе известного игрока Бруннера из BVB.

Скоро начнется новый сезон Бундеслиги, но не все трансферные планы уже завершены. Например, главный тренер Дортмунда Нури Шахин все еще ждет, что некоторые игроки покинут команду, уменьшив состав. На пресс-конференции он также упомянул форварда Седрика Бруннера, который уже ушел.

Шахин намекнул на возможные сокращения в составе до закрытия трансферного окна. "Я думаю, что что-то произойдет на стороне уходящих. Возможно, это не будет так просто для некоторых игроков с новыми дополнениями и большим составом", - сказал новый тренер, сменивший Эдина Терзича, перед матчем Дортмунда против "Эйфелтауна" в субботу в Бундеслиге. Окончание трансферного окна в этом году - 30 августа.

Молодой форвард Юссуфа Мукоко и полузащитник Салих Озкан могут стать кандидатами на продажу. Ни один из них не был в составе в прошлый уик-энд в матче Кубка Германии против "Феникс Любек" (4:1). "Я четко сказал Юссуфе, в какой ситуации он находится. Он хочет играть, и это решено. Каждый игрок знает, где он стоит со мной", - прокомментировал Шахин недавние спекуляции вокруг 19-летнего Мукоко, связанные с "Бетисом Севилья".

Бруннер перешел в "Монако" в аренду

Шахин с сожалением принял тот факт, что уход Пари Бруннера в "АС Монако" был неизбежен: "Мы не можем делать одолжения, этот клуб слишком большой. Что вы хотите, чтобы я делал? Сказал кому-то: "Эй, продли свой контракт, и ты будешь играть в стартовом составе". Так не работает".

Сделка не была достигнута из-за недовольства Бруннера амбициозной спортивной перспективой, представленной ему. Талантливый игрок, которого назвали лучшим на чемпионате мира U17, хотел гарантированное место в основном составе. Дортмунд не мог обещать этого. "Монако", участник Лиги чемпионов Франции, сразу же арендовал Бруннера в "Керкль Брюгге" на сезон.

Кроме форварда Серу Гвирасси, восстанавливающегося после травмы колена, все профессионалы доступны. Шахин ждет своего дебюта в Бундеслиге в качестве главного тренера Дортмунда: "Этот день особенный по двум причинам. Во-первых, у моей дочери день рождения. Это самое важное событие для меня. И я волновался, как ребенок, перед своей первой домашней игрой в Бундеслиге. Мы будем готовы".

Тренер БВБ Нури Шахин упомянул возможные уходы до закрытия трансферного окна, указывая на то, что некоторые игроки, такие как Юссуфа Мукоко и Салих Озкан, могут быть проданы. Кроме того, Шахин с сожалением упомянул уход Пари Бруннера в "АС Монако", признавая размер клуба и необходимость принимать трудные решения.

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