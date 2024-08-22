Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиТренер BVB

Босс Шахин высказал свои мысли об уходе известного игрока Бруннера из BVB.

Вот как разворачивается история:

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Босс Шахин высказал свои мысли об уходе известного игрока Бруннера из BVB.

Скоро начнется новый сезон Бундеслиги, но не все трансферные планы уже завершены. Например, главный тренер Дортмунда Нури Шахин все еще ждет, что некоторые игроки покинут команду, уменьшив состав. На пресс-конференции он также упомянул форварда Седрика Бруннера, который уже ушел.

Шахин намекнул на возможные сокращения в составе до закрытия трансферного окна. "Я думаю, что что-то произойдет на стороне уходящих. Возможно, это не будет так просто для некоторых игроков с новыми дополнениями и большим составом", - сказал новый тренер, сменивший Эдина Терзича, перед матчем Дортмунда против "Эйфелтауна" в субботу в Бундеслиге. Окончание трансферного окна в этом году - 30 августа.

Молодой форвард Юссуфа Мукоко и полузащитник Салих Озкан могут стать кандидатами на продажу. Ни один из них не был в составе в прошлый уик-энд в матче Кубка Германии против "Феникс Любек" (4:1). "Я четко сказал Юссуфе, в какой ситуации он находится. Он хочет играть, и это решено. Каждый игрок знает, где он стоит со мной", - прокомментировал Шахин недавние спекуляции вокруг 19-летнего Мукоко, связанные с "Бетисом Севилья".

Бруннер перешел в "Монако" в аренду

Шахин с сожалением принял тот факт, что уход Пари Бруннера в "АС Монако" был неизбежен: "Мы не можем делать одолжения, этот клуб слишком большой. Что вы хотите, чтобы я делал? Сказал кому-то: "Эй, продли свой контракт, и ты будешь играть в стартовом составе". Так не работает".

Сделка не была достигнута из-за недовольства Бруннера амбициозной спортивной перспективой, представленной ему. Талантливый игрок, которого назвали лучшим на чемпионате мира U17, хотел гарантированное место в основном составе. Дортмунд не мог обещать этого. "Монако", участник Лиги чемпионов Франции, сразу же арендовал Бруннера в "Керкль Брюгге" на сезон.

Кроме форварда Серу Гвирасси, восстанавливающегося после травмы колена, все профессионалы доступны. Шахин ждет своего дебюта в Бундеслиге в качестве главного тренера Дортмунда: "Этот день особенный по двум причинам. Во-первых, у моей дочери день рождения. Это самое важное событие для меня. И я волновался, как ребенок, перед своей первой домашней игрой в Бундеслиге. Мы будем готовы".

Тренер БВБ Нури Шахин упомянул возможные уходы до закрытия трансферного окна, указывая на то, что некоторые игроки, такие как Юссуфа Мукоко и Салих Озкан, могут быть проданы. Кроме того, Шахин с сожалением упомянул уход Пари Бруннера в "АС Монако", признавая размер клуба и необходимость принимать трудные решения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

История победы "Хайденхайма" в Кубке Европы продолжает развиваться.
Спорт

История победы "Хайденхайма" в Кубке Европы продолжает развиваться.

История победы "Хайденхайма" в Кубке Европы продолжает развиваться. Первый матч ФК Хайденхайм в Лиге Европы заканчивается победой, открывая путь к выходу в групповой этап Лиги конференций. В первом раунде плей-офф команда Бундеслиги из Швабии обыграла предыдущих чемпионов Швеции БК Хакен со счетом 2-1 (1-1) на выезде. Голы были

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
В недавнем соглашении, NWSL и ее ассоциация игроков решили устранить проект и повысить зарплаты игроков в рамках их пересмотренного коллективного договора.
Спорт

В недавнем соглашении, NWSL и ее ассоциация игроков решили устранить проект и повысить зарплаты игроков в рамках их пересмотренного коллективного договора.

Согласно свежим условиям их коллективного трудового соглашения, Национальная женская футбольная лига (НФЛ) и Ассоциация игроков НФЛ обеспечили повышенную оплату, расширенные преимущества и существенную перемену — отмену драфта.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.
Спорт

"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.

Нью-Йоркские Янки поддерживают своего известного бэттера Аарона Джаджа на фоне обвинений в игнорировании группы игроков МЛБ во время недавнего игрового дня 2024 Лиги маленькой лиги мира.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.
Спорт

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов. В политической обстановке в Тюрингии происходит влияние на процесс отбора в спортивные команды, в частности, в баскетбол. Тренеры команд из Йены и Эрфурта сообщают о проблемах с потенциальными немецкими игроками, особенно с семьями, которые выражают опасения во время переговоров о переходе. Бьёрн

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Изначально изображенная 'bayesовская' считалась неподдающейся крушению
Панорама

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса. Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно