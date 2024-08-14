Босс "Баварии": "Чрезвычайно раздражен" "личной атакой" Карро

Ходят слухи в Бундеслиге: управляющий директор Баварии Ян-Кристоф Дреезен отреагировал на резкие слова Фернандо Карро о Максе Эберле. Он требует уважения и поговорил с Карро лично.

Главный исполнительный директор Баварии Ян-Кристоф Дреезен решительно отверг нападки Фернандо Карро на спортивного директора Баварии Макса Эберля. "Мы были очень удивлены личным нападением Фернандо Карро на Макса Эберля", - сказал Дреезен о директоре немецких футбольных чемпионов Байера Леверкузен: "Я поговорил об этом с Фернандо Карро, так как мы не можем и не будем терпеть такие неспортивные нападки на Баварию, не говоря уже о том, чтобы их принимать".

Карро ранее критиковал Эберля. "Я ничего не думаю о Максе Эберле, абсолютно ничего", - сказал Карро на встрече с несколькими сотнями представителей фан-клубов Леверкузена на БайАрене, цитирует "кикер": "И я бы не вел с ним переговоров". Карро с тех пор извинился за это, как сообщает ntv. "Он признал свою ошибку своим публичным извинением", - подчеркнул Дреезен: "Несмотря на спортивную rivalry, мы все еще должны руководствоваться взаимным уважением".

Тах в центре спора

В центре спора находится борьба за национального игрока Леверкузена Джонатана Таха, которого, как сообщается, преследует Бавария. Поговаривают о трансфере в Мюнхен уже несколько недель. Клубы якобы согласовали трансферную стоимость в 25 миллионов евро для центрального защитника, плюс возможные 5 миллионов в виде бонусов. Однако для перехода из Мюнхена было бы необходимо уйти Маттиас де Лихт. Голландец уже перешел в английских рекордсменов по чемпионству Манчестер Юнайтед в рамках сделки стоимостью 60 миллионов евро, плюс возможные 10 миллионов в виде бонусов.

То, что Бавария, возможно, отклоняется от своего плана по трансферу Таха, вызывает недовольство в Леверкузене. Однако Карро теперь подчеркивает: "Я естественно уважаю Баварию, его принимающие решения и достижения, которые этот клуб сделал для немецкого футбола".

Дреезен похвалил Эберля за то, как он справился с ситуацией, сказав: "Несмотря на резкие слова Фернандо Карро, Макс Эберль проявил великолепную профессионализм и стойкость, которой я восхищаюсь". Кроме того, Карро признал свою ошибку и извинился, сказав: "Я сожалею о своих словах о Максе Эберле и извиняюсь за любое неуважение, которое они могли вызвать. Я понимаю и уважаю важность поддержания определенного уровня уважения между соперничающими клубами".

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