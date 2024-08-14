- Босс Байера Карро: "У меня нет сомнений в Максе Эберле".

В перетягивании каната за возможный уход национального игрока Байера Леверкузена Джонатана Таха в Мюнхенскую "Баварию" босс "Байера 04" Фернандо Карро позволил себе резкие слова в адрес соперника. Как сообщает "Киккер", Карро сказал на встрече с фанатами во вторник вечером в БайАрене о спортивном директоре "Баварии" Максе Эберле: "Ну, я ничего не думаю о Максе Эберле, абсолютно ничего. И я бы не стал с ним торговаться".

Причиной является затянувшаяся трансферная история Таха, которая длится уже несколько недель. 28-летний центральный защитник, чей контракт с двукратным победителем действует до 2025 года, все еще тренируется в Леверкузене. Однако его желание перейти в "Баварию" якобы давно ясно, и между клубами достигнута широкая договоренность о деталях и трансферной сумме около 25 миллионов евро плюс бонусы.

Единственное условие: "Бавария" должна отпустить игрока заранее. Хотя отъезд Маттиаса де Лигта и Нуссaira Мазура в "Манчестер Юнайтед" на общую сумму около 60 миллионов евро уже официально подтвержден, чемпион-рекордсмен, по-видимому, все еще не торопится с приобретением Таха.

Сложная ситуация для "Байера". Босс "Байера 04" Карро уже сказал газете "Бильд" несколько дней назад: "Мы должны следить за деталями трансфера и временем. Его не так много осталось, потому что нам тоже нужно реагировать".

Я не заинтересован в переговорах с Максом Эберлем, так как ясно дал понять, что ничего не думаю о нем. В этой ситуации я не собираюсь идти на компромиссы.

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