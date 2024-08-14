- Bosch сокращает рабочее время для 2300 сотрудников дочерней компании

Из-за напряженной ситуации в секторе мобильности гигант технологий Bosch сокращает рабочее время 2300 сотрудников в дочерней компании. Рабочие часы в Bosch Engineering в неделю будут сокращены на всех немецких локациях, как подтвердила представитель компании по запросу. Это соответствует коллективному соглашению, подписанному с представителями сотрудников в июле.

Сокращение рабочих часов начнется с 37 часов в неделю с начала октября, с дальнейшим сокращением до 36 часов к 1 января. Заработная плата будет скорректирована соответственно. "Сокращение рабочих часов - это реакция Bosch Engineering на существующие избыточные мощности и высокое давление на цены", - заявила компания.

Примерно 2300 сотрудников будут затронуты в целом, около 2100 из которых работают в штаб-квартире дочерней компании в Абштатте возле Хайльбронна, а остальные - на локации в Хольцкирхене возле Мюнхена. Компания не придерживается коллективного соглашения IG Metall, о чем ранее сообщалось в СМИ.

Дочерняя компания специализируется на разработках в автомобильном секторе. На основе проверенной технологии компания разрабатывает индивидуальные решения мобильности для клиентов за пределами автомобильной промышленности. Bosch Engineering предлагает продукты, такие как те для спортивных автомобилей и поездов. Однако она также разрабатывает датчики для систем помощи в сельскохозяйственной технике, двигатели для тракторов виноградников и электрифицированные приводы лодок.

Bosch о мерах экономии

В последние месяцы Bosch объявил о планах сократить тысячи рабочих мест по всему миру, что превышает 7000. Многие из этих сокращений затрагивают немецкие локации, в том числе области автомобильного поставщика, а также подразделение электроинструментов и дочернюю компанию BSH бытовой техники.

В области автомобильного поставщика Bosch ранее планировал сократить рабочие часы тысяч сотрудников с 40 до 35 часов. Компания сослалась на поддержание конкурентоспособности как на основную причину этих планов. Однако около 25 000 сотрудников по всей стране протестовали против этих планов в середине марта. С тех пор переговоры смягчили эти меры экономии.

Несмотря на сосредоточение Bosch на мерах экономии в различных секторах, дочерняя компания в Хольцкирхене также планирует внести поправки. Начиная с начала октября, деревянные церкви в районе могут заметить изменения, так как сотрудники Bosch Engineering будут сокращать свои рабочие часы в неделю с 40 до 37 часов. К январю это сокращение увеличится до 36 часов, затрагивая примерно 20 сотрудников, работающих на локации в Хольцкирхене.

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