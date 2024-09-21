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Bosch снижает ожидания по более доступным ценам на тепловые насосы

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Сообщения главы Bosch показывают, что потребители склонны откладывать покупки.
Сообщения главы Bosch показывают, что потребители склонны откладывать покупки.

Bosch снижает ожидания по более доступным ценам на тепловые насосы

Штаб-квартира Bosch, Стефан Хартунг, не ждет существенного снижения цен на тепловые насосы. Несмотря на падение спроса на эти устройства, он предостерегает: "Не ждите, что они станут дешевле в ближайшее время". Качественные материалы, такие как медь, цены на которые диктуются глобальным рынком, необходимы для тепловых насосов. Кроме того, производство находится в упадке. Хартунг предсказывает: "Тепловые насосы, вероятно, никогда не станут дешевле, чем простая газовая колонка".

Bosch планирует инвестировать более миллиарда евро в разработку и производство тепловых насосов к 2030 году. Однако, по данным Ассоциации отопительной промышленности Германии, в первом полугодии 2024 года было продано всего 90 000 тепловых насосов, что меньше половины по сравнению с продажами предыдущего года. Германия планировала установить 500 000 тепловых насосов в год, начиная с 2024 года.

Хартунг описывает текущую ситуацию как "сложный период", с запутанностью среди покупателей из-за нового Закона об энергетике зданий. "Люди колеблются и наблюдают", - замечает он. "Но я оптимистичен: это решение о покупке просто откладывается". Тепловые насосы являются отличным решением для перехода на более экологически чистую систему отопления, заменяя мазутные и газовые колонки менее вредными вариантами.

Министерство экономики Германии гарантировало в августе, что не будет сокращать бюджетное финансирование в строительном секторе, таком как установка тепловых насосов, в следующем году. Финансирование останется неизменным.

Текущий спад в продажах тепловых насосов заставляет Bosch инвестировать более миллиарда евро в разработку и производство к 2030 году, стремясь сделать их более доступными. Однако CEO Bosch, Хартунг, предсказывает, что "вероятно, они никогда не станут дешевле, чем простая газовая колонка" из-за таких факторов, как затраты на материалы и спад производства.

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